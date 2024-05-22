Войти
РИА Новости

Минобороны назвало задачи первого этапа учения с нестратегическим ЯО

247
0
0
Учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия
Учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия.
Источник изображения: © Минобороны РФ

МО: на учении с нестратегическим ЯО отработают оснащение ракет спецбоеприпасами

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие на первом этапе учения с нестратегическим ядерным оружием отработают задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в район для подготовки к пускам, сообщило во вторник Минобороны РФ в телеграм-канале.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего ВС РФ, в Южном военном округе под руководством Генерального штаба ВС РФ началось проведение первого этапа учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.



"В рамках данного этапа личным составом ракетных соединений Южного военного округа отрабатываются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков", - говорится в сообщении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
24.02.2011
Иностранная пресса о слабостях российской армии
31.03.2010
Грядет демилитаризация всей страны
23.01.2009
Вот тогда и повоюем. Минобороны раскрывает планы реформирования Вооруженных сил РФ
10.12.2008
Ракетные войска стратегического назначения развиваются и совершенствуются
28.11.2008
"Искандер" не промахнется. ЗАДАЧА, ПОСТАВЛЕННАЯ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ, БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА
11.11.2008
Без комплексов. Калининградская область готова разместить "Искандеры"
26.02.2008
На пути к созданию современных и эффективных Вооруженных Сил
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.05 08:44
  • 2
Ростех начнет «выращивать» крупногабаритные детали для нового авиадвигателя ПД-35
  • 22.05 05:25
  • 4
Тяжелые БМП на базе танков с "царь-мангалами" спасут жизни наших бойцов
  • 22.05 05:06
  • 1517
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.05 01:21
  • 1
Отношения между Си Цзиньпином и Путиным выстроены на совесть (Financial Times, Великобритания)
  • 21.05 19:40
  • 2
Чего ожидать от Путина на втором шестилетнем президентском сроке (Fox News, США)
  • 21.05 17:07
  • 2
В России увеличили выпуск БМП-3
  • 21.05 02:17
  • 1
Премьер Моди: Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
  • 20.05 15:07
  • 1
В Московском командном училище изменили программу боевой подготовки с учетом опыта СВО
  • 20.05 14:55
  • 14
Опубликовано первое изображение разрабатываемой в США «малой крылатой ракеты», которая запускается с транспортных самолётов
  • 20.05 14:48
  • 1
В России разработали полимерную защиту от осколков
  • 20.05 14:27
  • 0
Зеленые береты собираются на Украину
  • 20.05 13:24
  • 159
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 20.05 11:35
  • 11
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 19.05 19:46
  • 2
КНДР провела первое испытание новой твёрдотопливной МБР «Хвасон-18»
  • 19.05 16:06
  • 11
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео