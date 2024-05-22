Минобороны назвало задачи первого этапа учения с нестратегическим ЯО

МО: на учении с нестратегическим ЯО отработают оснащение ракет спецбоеприпасами

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие на первом этапе учения с нестратегическим ядерным оружием отработают задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в район для подготовки к пускам, сообщило во вторник Минобороны РФ в телеграм-канале.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего ВС РФ, в Южном военном округе под руководством Генерального штаба ВС РФ началось проведение первого этапа учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

"В рамках данного этапа личным составом ракетных соединений Южного военного округа отрабатываются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков", - говорится в сообщении.