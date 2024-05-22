"Бюро 1440" сообщило, что три спутника миссии "Рассвет-2" успешно вывели на орбиту

Компания отметила, что "Рассвет-2" является космической лабораторией для экспериментальной отработки технических решений

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Три низкоорбитальных космических аппарата, созданные в рамках экспериментальной миссии "Рассвет-2", успешно выведены на целевую полярную орбиту. Об этом сообщили в частной космической компании "Бюро 1440".

"Рады сообщить, что в ночь с 16 на 17 мая с космодрома Плесецк в конфигурации попутной полезной нагрузки состоялся запуск нашей второй экспериментальной миссии - "Рассвет-2". <…> Все три спутника миссии успешно выведены на целевую полярную орбиту, штатно вышли на связь и взяты в управление. Впереди нас ждет несколько месяцев орбитальных экспериментов и летной квалификации технологий и аппаратуры, необходимых для создания отечественного сервиса широкополосной спутниковой связи с глобальным покрытием", - говорится в сообщении.

В организации заявили, что "Рассвет-2" является космической лабораторией для экспериментальной отработки технических решений разработки "Бюро 1440", которые лягут в основу целевой космической системы.

Как отметили в "Бюро 1440", новые спутники вдвое больше по массогабаритным характеристикам в сравнении с аппаратами первой миссии за счет обновленных версий полезной нагрузки и служебных приборов. "Впервые в истории отечественной космической индустрии аппараты оснащены аппаратурой спутниковой связи с использованием протокола стандарта 5G NTN и терминалами межспутниковой лазерной связи", - рассказали в компании.