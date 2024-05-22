Генерал Бэрронс: британская ПВО бессильна перед российскими ракетами

Британская ПВО бессильна перед российскими ракетами, пишет The Sun со ссылкой на генерала Ричарда Бэрронса. По мнению военного, у Лондона просто нет систем для отражения атаки. На то, чтобы исправить ситуацию, потребуются миллиарды фунтов стерлингов.

Джером Старки (Jerome Starkey), Элли Даути (Ellie Doughty)

После запуска с территории России обычные ракеты Путина могут долететь до Лондона за полтора часа.

Генерал сэр Ричард Бэрронс считает, что если Путин отдаст соответствующий приказ, ракеты будут запускаться волнами по 60–90 штук за раз.

На вопрос, сможет ли Великобритания отразить это нападение, он ответил: “Нет — разумеется, нет. У Великобритании пока нет столь мощной противовоздушной и противоракетной обороны, как у Украины. Нам она была не нужна”.

В подкасте The Sun “Мир в состоянии войны” он заявил: “Те же ракеты, что сейчас падают на Киев, могут поразить и Лондон. Только ПВО в Киеве гораздо лучше. Даже довольно старая российская крылатая ракета, — допустим Х-101, выпущенная с самолета над западной Россией — через 90 минут прибудет в Лондон, причем с 500-килограммовой боеголовкой и точностью поражения до двух метров. Так что выбирайте дверь на Даунинг-стрит, куда бежать”.

Ракеты-невидимки Х-101 имеют дальность действия до 2 800 км и могут поразить бóльшую часть Европы, за исключением Испании.

Они предназначены для полета на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, чтобы обойти инфракрасные датчики и радары, и изготовлены из материалов, поглощающих радиолокационные сигналы и затрудняющих обнаружение.

Кроме того, есть крылатые ракеты “Калибр” подводного базирования с дальностью действия 2 500 км, которые также использовались для ударов по Украине.

Генерал Бэрронс подчеркнул, что непосредственной угрозы они не представляет, однако предупредил, что технически такой удар вполне возможен.

Бывший глава Командования объединенными силами добавил: “Если они захотят ударить по Великобритании, то можно, конечно, стрелять непосредственно из России, но для этого ракетам придется пересечь всю Европу. Больше шансов вести огонь из Атлантики, Балтийского или Северного морей или запускать ракеты с самолета, чтобы Великобританию как остров можно было атаковать с любой стороны”.

Высшее руководство страны лихорадочно ищет как улучшить оборону.

Генерал Бэрронс рассказал The Sun: “В правительстве кипят споры о том, как это лучше сделать. Это довольно серьезная проблема. Вероятно, цена вопроса составит четыре миллиарда фунтов стерлингов. Но решать его предстоит сейчас, в нашу эпоху”.

Министр обороны Грант Шэппс сообщил, что Великобритания ведет переговоры о присоединении к европейской системе противовоздушной обороны Sky Shield (“Воздушный щит”).

Он сказал, что министерство обороны находится на ранней стадии переговоров о точной конфигурации европейского "небесного щита".

Эту схему предложил Берлин в ответ на удары Москвы по Украине.

Если Великобритания подключится, это наверняка повлечет за собой размещение на британской земле американских батарей ПВО "Пэтриот" (Patriot), израильских батарей “Стрела” (Arrow-3) и немецких IRIS-T.

В настоящее время британская ПВО опирается на эсминцы Королевского флота.

Эсминец ПВО “Тип 45” регулярно швартуется в Темзе для защиты столицы во время событий мирового масштаба — в последний раз на коронации Карла III.

Армия использует для противовоздушной обороны ракеты средней дальности Sky Sabre (“Небесная сабля”), а Королевские ВВС поднимают в воздух по тревоге перехватчики “Тайфун”.

Но в настоящее время у Великобритании нет наземной системы ПВО большой дальности, аналогичной американской “Пэтриот” или израильской Arrow-3.

Всего несколько недель назад высокопоставленный приятель Кремля напомнил о мощи российских ракет.

Телеведущий и глава крупнейшей в России пропагандистской машины Дмитрий Киселев гневно заявил, что любая попытка Запада “нанести России стратегическое поражение” приведет к Армагеддону.

Если верить Киселеву, то Безумный Влад (так тамошние журналисты называют президента России; вообще об британской вежливости и интеллигентности с давних пор ходят легенды. Жаль, что наши журналисты никак не освоят их стиль. – Прим. ИноСМИ) запустит ядерные “Сарматы” (по классификации НАТО: Satan 2 или “Сатана-2”) наряду с другими смертоносными ракетами.

Кроме того, он пригрозил, что Великобританию в результате удара затопит.

В эфире национального телевидения Киселев заявил: “Если страны НАТО введут свои войска в Украину для того, чтобы нанести России стратегическое поражение, тогда и наступит тот самый момент, о котором Путин как-то сказал: “Зачем нам мир, если в нем не будет России?””.

“Тогда полетит все и везде: и “Сарматы”, и “Ярсы”, и “Авангарды””, — добавил он.

“Американские центры принятия решений, пусковые установки на суше и на море уже находятся в прицелах российских войск. Францию как ядерную державу придется мгновенно разоружить, британские острова просто уйдут под воду — технологии для этого имеются, но лучше до этого не доводить”, — заявил Киселев.

Ранее Путин распорядился провести тактические ядерные испытания после того, как Россия предупредила Запад, чтобы если тот не отступит, то столкнется с “мировой катастрофой”.

Российский тиран (британская интеллигентность так и прёт! – Прим. ИноСМИ) поручил своему министру обороны Сергею Шойгу подготовить военные учения “в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач”.

Предполагается, что в программу учений войдет отработка маневров на суше, в воздухе и на море, а в роли вероятных противников выступят США, Великобритания и Франция.