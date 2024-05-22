Эксперт рассказал о принципе работы костюмов-невидимок российских военных

Военный эксперт Кошкин: костюмы-невидимки защищают от ИК-излучения

Технология костюмов-невидимок, используемых российскими военными в зоне специальной военной операции (СВО), защищает бойцов от инфракрасного (ИК) излучения. Об этом военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин рассказал во вторник, 21 мая.

Ранее в этот день сообщалось, что новейшие маскировочные костюмы-невидимки спасли группу российских военных в зоне СВО при обстреле бойцов украинской армии. Пятеро военнослужащих около трех дней пробыли в убежище под обстрелом украинских военных. Благодаря ним солдатам удалось спастись от дронов и выбраться в более безопасное место.

«Это такой плащ, который имеет соответствующие отражательные свойства, находящиеся в ткани, не позволяющей дронам видеть в прицеле объект. Наши ребята проявили выдержку, потом с помощью плащей они смогли обмануть операторов дронов и выйти из зоны поражения», — рассказал Кошкин в беседе с Lenta.Ru.

Он добавил, что подобные «плащи» защищают от инфракрасного излучения. Эксперт также рассказал о принципе экранирования, заложенном в подобной технологии.

«Вы отражаете луч солнца и освещаете часть, которая вам нужна. То же самое происходит с облучением местности с дрона, который отражается и при котором не достигается никакой эффект, лучи уходят, рассеиваются в этом отражении», — объяснил он.

28 апреля сооснователь компании HiderX (Обнинск) Артем с позывным Крокодил рассказал в интервью RT, что для нужд российских военнослужащих в зоне СВО разработан новый антитепловизионный маскировочный костюм. По его словам, изделие хорошо приспособлено для ношения в полевых условиях и позволяет военнослужащему пользоваться всем имеющимся вооружением. Также компания планирует разработать костюмы-хамелеоны, способные менять цвет в зависимости от окружающей среды. Собеседник RT уверен, что современный театр военных действий требует максимально широкого распространения средств антитепловизионной маскировки.

Ранее, 19 января, специалисты российской компании hiderX — эксперты в области создания специализированных изделий, предназначенных для защиты от тепловизоров, рассказали о работе над маскировочным костюмом, который размывает силуэт носителя и делает его совершенно невидимым для тепловизионных средств противника.