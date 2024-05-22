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Военное обозрение

Российские ресурсы сообщают о возбуждении уголовного дела в отношении экс-командующего 58-й армией ЮВО

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Источник изображения: topwar.ru

Новое уголовное дело появилось в системе Минобороны, по данным ТГ-канала "Два майора", обвинение выдвинуто против экс-командующего 58-й армией Ивана Попова.

Российский ресурс, ссылаясь на собственные источники сообщил, что Следственный комитет России 17 мая 2024 года возбудил уголовное дело в отношении генерала Ивана Попова, ранее командовавшего 58-й армией Южного военного округа. Как сообщается, уголовное дело возбуждено по ст. 159 части 4 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц) на основе материалов, представленных ДВКР ФСБ России. Ранее по делу проходил один из заместителей генерала, но теперь ключевым фигурантом дела называют Попова.

По данным следствия, организованная группа, куда вместе с Поповым входил коммерсант из Краснодарского края и некое высокопоставленное должностное лицо ЮВО, реализовала металлоизделия, закупленные в рамках гуманитарной помощи от администрации Запорожской области для строительства инженерных сооружений в интересах 58-й армии. Другими словами, собранная и переданная гуманитарка ушла на сторону за большие деньги. Общий ущерб составляет свыше 100 миллионов рублей.

На данный момент генерал Попов решением 235-го гарнизонного суда заключен под стражу сроком на два месяца.

Отметим, что информация неофициальная, никаких заявлений на этот счет пока не поступало, поэтому подтвердить ее или опровергнуть мы не можем. Напомним, что в прошлом году генерала Попова сняли с командования 58-й армии, державшей оборону в Запорожской области, после чего отправили в Сирию.

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Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
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