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РИА Новости

Минобороны предложило изменить российскую границу в Балтийском море

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Корвет "Стойкий" и ракетный катер "Заречный" во время выхода кораблей Балтийского флота в море
Корвет "Стойкий" и ракетный катер "Заречный" во время выхода кораблей Балтийского флота в море.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Минобороны предложило обновленные координаты морской границы в Балтийском море

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минобороны РФ предложило обновить координаты госграницы в районе акватории Балтийского моря, следует из проекта нормативно-правового акта, опубликованного на портале правовой информации.

"В случае утверждения проекта перечня географических координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Российской Федерации, прилежащей зоны Российской Федерации у материкового побережья и островов Российской Федерации в Балтийском море: будет установлена отсутствовавшая ранее система прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе г. Балтийск и г. Зеленоградск, позволяющая использовать соответствующие акваторию, как внутренние морские воды Российской Федерации; изменится прохождение государственной границы Российской Федерации на море в связи с изменением положения внешней границы территориального моря", - говорится в документе. Отмечается, что для обеспечения навигационной безопасности мореплавания будут скорректированы и переизданы государственные морские навигационные карты соответствующих масштабов.

Предполагается, что в случае принятия данного акта будет признан недействительным перечень географических координат точек, определявших положение исходных линий для отсчета ширины территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа у материкового побережья и островов Северного Ледовитого океана, Балтийского и Черного морей, утвержденный постановлением совета министров СССР от 15 января 1985 г. № 56-22.

Военное ведомство обосновывает необходимость данной меры тем, что прямые исходные линии РФ в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию России, что в свою очередь не позволяет определить внешнюю границу её внутренних морских вод.

Кроме того, как утверждается в пояснении к документу, географические координаты точек в свое время были определены по морским навигационным картам мелкого масштаба, составленных по материалам работ середины XX века, и не в полной мере соответствуют "современной географической обстановке".

В настоящее время данный нормативно-правовой акт находится на стадии подготовки. Его ожидаемый срок вступления в силу - январь 2025 года.

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Страны
Россия
Финляндия
Компании
Минoбороны РФ
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