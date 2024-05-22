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ТАСС

Первый запуск новой ракеты-носителя Ariane 6 состоится в первой половине июля

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Ariane 6 (A62)
Ariane 6 (A62).
Источник изображения: Изображение: arianespace.com

Более точный срок Европейское космическое агентство обещает назвать на пресс-конференции в рамках авиасалона в Берлине, который пройдет с 5 по 9 июня

ПАРИЖ, 21 мая. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) намерено осуществить первый испытательный запуск новой ракеты-носителя Ariane 6 в первой половине июля. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

"Наши специалисты сократили сроки запуска, и первая попытка будет предпринята в первые две недели июля 2024 года", - говорится в заявлении организации. Более точный срок ЕКА обещает назвать на пресс-конференции в рамках авиасалона в Берлине, который пройдет с 5 по 9 июня.

В ноябре 2023 года генеральный директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер на пресс-конференции заявил, что агентство рассчитывает запустить новую ракету период с 15 июня по 31 июля 2024 года. Он отметил, что первый полет будет тестовым и не будет преследовать задачу вывода большого объема оборудования на орбиту. Глава компании - оператора космических запусков Arianespace Стефан Исраэль уточнил, что до конца 2024 года планируется осуществить два запуска этой ракеты, однако в будущем европейцы рассчитывают выйти на показатель 9-10 запусков в год. Также на пресс-конференции было заявлено, что первой будет запущена ракета модификации Ariane 62 - более легкая версия с двумя ускорителями.

Ariane 6 - новое поколение ракет-носителей тяжелого класса семейства Ariane. В ближайшие годы они заменят тяжелые ракеты Ariane 5, которые запускались с космодрома Куру во Французской Гвиане с 1996 по 2023 годы. Новая ракета будет выпускаться в двух модификациях: легкая версия Ariane 62, оснащенная двумя боковыми твердотопливными ускорителями и способная нести полезную нагрузку массой до 5 тонн, и Ariane 64, имеющая четыре ускорителя и позволяющая выводить на орбиту до 10,5 тонны груза. Первый запуск был запланировал еще в 2020 году, однако неоднократно переносился. 

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Страны
Гвиана
Германия
Франция
Компании
Arianespace
ESA (ЕКА)
Проекты
2020-й год
Ariane РН
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