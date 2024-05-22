Путин заявил, что количество руководителей, участвовавших в СВО, будет увеличиваться

Руководитель Калмыкии Бату Хасиковым отметил, что с первых дней операции на Украине определились настоящие лидеры, которые сегодня занимают многие руководящие должности

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что постепенно количество участников специальной военной операции на различных руководящих постах будет увеличиваться.

"Выборка здесь не может быть массовой. Но это только первый шаг. Потом будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу", - сказал Путин на встрече с руководителем Калмыкии Бату Хасиковым. Глава региона рассказал, что "десятки ребят" подали заявки на участие в проекте "Время героев", по которому идет подготовка руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

Хасиков отметил, что "с первых же дней СВО определились настоящие лидеры, которые на сегодняшний день в Калмыкии уже занимают ряд руководящих должностей". Для примера он привел добровольца СВО Чимида Джангаева, награжденного медалью "За отвагу", который уже является депутатом парламента Республики Калмыкия и атаманом калмыцкого казачества.

"Вы его подтянули в эти структуры, да?" - поинтересовался президент. "Да, потому что человек предан своей Родине, ответственный, очень энергичный и, самое главное, грамотный и быстро учится", - объяснил руководитель Калмыкии. "Правильно. Вот таких людей и нужно поднимать", - уверен глава государства.

Путин также согласился с оценкой Хасикова, который подчеркнул, что народ республики "небольшой, но тем не менее более 400 лет сыны Калмыкии являются преданными воинами России". "Это точно", - подтвердил президент.

Глава государства также сказал, что видел фотографии с церемонии вручения звезды Героя России матери гвардии капитана Мингияна Лиджиева. Как ранее отмечал Хасиков, командир десантно-штурмовой роты с первых дней СВО блестяще выполнял самые сложные боевые задачи, последнюю - ценой своей жизни. Благодаря мужеству и героизму Лиджиева подразделение под его командованием сковало действия противника на важном рубеже. Сдерживание превосходящих сил врага, который понес значительные потери в живой силе и технике, происходило в течение трех суток.