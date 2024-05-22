Участники комиссии по разоружению глобализируют инициативу о неразмещении оружия в космосе

В обсуждении проблематики предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве приняли участие представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана

МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Участники Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения (СККР) договорились предпринять совместные шаги по глобализации инициативы о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ по итогам состоявшегося в Минске заседания комиссии.

"Условились предпринимать совместные усилия по глобализации инициативы/политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе и продолжить наращивание взаимодействия на профильных международных площадках", - говорится в заявлении.

В обсуждении проблематики предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве в ходе состоявшегося в Исполкоме Содружества заседании приняли участие представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В качестве наблюдателя присутствовал представитель Азербайджана. "Подчеркнута необходимость выработки соответствующего международного юридически обязывающего инструмента с запретом на размещение оружия любого вида на околоземной орбите", - проинформировали в Исполкоме СНГ.

"Следующее заседание СККР планируется провести в Москве в декабре 2024 года", - говорится в сообщении.