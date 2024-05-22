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ТАСС

Группа украинских солдат завершила в Нидерландах подготовку по обслуживанию F-16

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Истребители F-16 ВВС Нидерландов
Истребители F-16 ВВС Нидерландов.
Источник изображения: AP Photo/ Mindaugas Kulbis

Курс был сфокусирован на обслуживании экипировки пилота, в том числе шлема, кислородной системы, парашютов и спасательного комплекта

ГААГА, 21 мая. /ТАСС/. Группа из 10 украинских солдат завершила подготовку в Нидерландах по обслуживанию истребителей F-16. Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов.

Как отметили в ведомстве, курс был сфокусирован на обслуживании экипировки пилота, в том числе шлема, кислородной системы, парашютов и спасательного комплекта.

Ранее Нидерланды заявили, что готовы передать Украине как минимум 24 истребителя F-16. Кроме того, страна уже предоставила 11 самолетов для подготовки пилотов в европейском учебном центре в Румынии. Первые истребители должны быть переданы Украине во втором полугодии. 

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Страны
Нидерланды
Румыния
Украина
Продукция
F-16
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