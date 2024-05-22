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ЦАМТО

ВМС Аргентины планируют приобрести новые подводные лодки, корабли и вертолеты

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Три дизель-электрические подводные лодки, входившие в последние годы в состав ВМС Аргентины, в едином строю. Слева направо: S 31 Salta проекта 209/110
Три дизель-электрические подводные лодки, входившие в последние годы в состав ВМС Аргентины, в едином строю. Слева направо: S 31 Salta проекта 209/1100 и S 41 Santa Cruz и S 42 San Juan проекта TR-1700.
Источник изображения: ВМС Аргентины

ЦАМТО, 21 мая. Военно-морские силы Аргентины оценивают возможность приобретения новых неатомных подводных лодок, многоцелевых боевых кораблей и морских вертолетов.

Как сообщает Infodefensa.com, об этом в своем первом отчете, представленном Сенату Аргентины, заявил глава Кабинета министров Николас Поссе. Он отметил, что предложения изучаются, однако сроки реализации проектов пока не определены.

Что касается подводных лодок, то рассматриваются несколько предложений о строительстве трех новых субмарин, включая французский проект НАПЛ класса "Скорпен" и немецкий "Тип-209". Также рассматривается возможность приобретения "переходной" подводной лодки, видимо, из наличия от одного из зарубежных флотов. Сроки введения в боевой состав флота подводных кораблей по данной программе все еще обсуждаются.

В 2023 году бывший министр обороны Хорхе Тайана объявил, что приобретение подводных лодок для ВМС Аргентины является приоритетом. Для продвижения этого проекта Х.Тайана совершил турне по Европе и посетил верфь Naval Group во Франции и ThyssenKrupp в Германии. В Бразилии он посетил верфь Itaguai Construcciones Navales. В ходе данных визитов он оценил возможности подводных лодок и обсудил варианты финансирования программы.

Кроме того, обсуждается возможное приобретение десантного корабля типа LST (Landing Ship, Tank) или LSD (Dock landing ship).

Издание напоминает, что в начале 2023 года Х.Тайана вместе с губернатором провинции Буэнос-Айрес Акселем Кичиллофом подписали соглашение о строительстве на верфях Танданор и Рио-Сантьяго различных морских платформ с целью восстановления боеспособности ВМС. Одним из проектов, предусмотренных этим соглашением, является строительство судна типа LST, работы по которому должны были начаться еще в августе прошлого года. Кроме обеспечения десантных операций, корабль предназначен и для оказания поддержки и помощи населению в чрезвычайных ситуациях. По данным Минобороны, моделью, которая лучше всего соответствует техническим характеристикам будущего корабля, является LST-100 голландской Damen.

Что касается комплектования ВМС новыми вертолетами, то бывший министр Х.Тайана подписал письмо о намерениях по приобретению 8 вертолетов AW-109, которые должны заменить единственный действующий AS-555SN "Феннек" 1-й авиационной вертолетной эскадрильи. Однако на данный момент информации о каком-либо продвижении этого проекта не имеется.

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  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Бразилия
Германия
Франция
Продукция
AW-109
Компании
Damen Shipyards
ThyssenKrupp
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