Войти
ТАСС

Шольц выступил против любых бесполетных зон над Украиной

318
0
0
Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

По словам канцлера ФРГ, это означало бы вовлечение в боевые действия, а Запад не хочет становиться стороной конфликта

БЕРЛИН, 21 мая. /ТАСС/. Западное сообщество уже отвергло идею о бесполетных зонах над Украиной, поскольку это означало бы вовлечение в боевые действия, а Запад не хочет становиться стороной конфликта. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в городе Карлсруэ на мероприятии Социал-демократической партии Германии.

"В начале конфликта уже были дискуссии о введении бесполетной зоны, - напомнил он. - В этом случае мы были бы непосредственно вовлечены в войну, поэтому Европа и США сказали "нет".

"Нет никакого здравого смысла в том, чтобы сейчас говорить: давайте все же это сделаем, но может быть на 70 или на 100 км [воздушного пространства]. Мы должны сконцентрироваться на поддержке Украины, но мы сами не хотим стать стороной войны и не станем ею. Ни мы, ни Европа, ни США", - добавил канцлер Таким образом Шольц отреагировал на начавшуюся с подачи нескольких депутатов Бундестага дискуссию о защите воздушного пространства Украины. С их точки зрения, благодаря западным системам ПВО, установленным на границах Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, можно было бы "создать безопасную зону глубиной до 70 км".

Правительство ФРГ со своей стороны уже напомнило, что идею о бесполетной зоне над Украиной уже отвергали в 2022 году, и с тех пор позиция не менялась.

Глава фракции правящей Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених назвал крайне опасной идею защиты западной части воздушного пространства Украины с территории стран НАТО. По его мнению, участие Бундесвера в таких действиях превратило бы Германию "непосредственно в воюющую сторону". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Германия
Польша
Румыния
Словакия
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
08.07.2015
Почему России не надо бояться НАТО ("The National Interest", США)
08.07.2014
Советского хватит на всех
09.06.2014
Крах клиентов коллаборационизма и будущее России
15.02.2012
ДОВСЕ умер и не надо его реанимировать
23.06.2011
Общеевропейская ПРО: первая капля в море потребностей ("Nasz Dziennik", Польша)
16.10.2008
Мощь НАТО сильно преувеличена
17.07.2007
Россия приостановила участие в ДОВСЕ, но дала Западу время на раздумья
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.05 08:44
  • 2
Ростех начнет «выращивать» крупногабаритные детали для нового авиадвигателя ПД-35
  • 22.05 05:25
  • 4
Тяжелые БМП на базе танков с "царь-мангалами" спасут жизни наших бойцов
  • 22.05 05:06
  • 1517
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.05 01:21
  • 1
Отношения между Си Цзиньпином и Путиным выстроены на совесть (Financial Times, Великобритания)
  • 21.05 19:40
  • 2
Чего ожидать от Путина на втором шестилетнем президентском сроке (Fox News, США)
  • 21.05 17:07
  • 2
В России увеличили выпуск БМП-3
  • 21.05 02:17
  • 1
Премьер Моди: Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
  • 20.05 15:07
  • 1
В Московском командном училище изменили программу боевой подготовки с учетом опыта СВО
  • 20.05 14:55
  • 14
Опубликовано первое изображение разрабатываемой в США «малой крылатой ракеты», которая запускается с транспортных самолётов
  • 20.05 14:48
  • 1
В России разработали полимерную защиту от осколков
  • 20.05 14:27
  • 0
Зеленые береты собираются на Украину
  • 20.05 13:24
  • 159
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 20.05 11:35
  • 11
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 19.05 19:46
  • 2
КНДР провела первое испытание новой твёрдотопливной МБР «Хвасон-18»
  • 19.05 16:06
  • 11
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео