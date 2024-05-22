Шольц выступил против любых бесполетных зон над Украиной

По словам канцлера ФРГ, это означало бы вовлечение в боевые действия, а Запад не хочет становиться стороной конфликта

БЕРЛИН, 21 мая. /ТАСС/. Западное сообщество уже отвергло идею о бесполетных зонах над Украиной, поскольку это означало бы вовлечение в боевые действия, а Запад не хочет становиться стороной конфликта. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в городе Карлсруэ на мероприятии Социал-демократической партии Германии.

"В начале конфликта уже были дискуссии о введении бесполетной зоны, - напомнил он. - В этом случае мы были бы непосредственно вовлечены в войну, поэтому Европа и США сказали "нет".

"Нет никакого здравого смысла в том, чтобы сейчас говорить: давайте все же это сделаем, но может быть на 70 или на 100 км [воздушного пространства]. Мы должны сконцентрироваться на поддержке Украины, но мы сами не хотим стать стороной войны и не станем ею. Ни мы, ни Европа, ни США", - добавил канцлер Таким образом Шольц отреагировал на начавшуюся с подачи нескольких депутатов Бундестага дискуссию о защите воздушного пространства Украины. С их точки зрения, благодаря западным системам ПВО, установленным на границах Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, можно было бы "создать безопасную зону глубиной до 70 км".

Правительство ФРГ со своей стороны уже напомнило, что идею о бесполетной зоне над Украиной уже отвергали в 2022 году, и с тех пор позиция не менялась.

Глава фракции правящей Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених назвал крайне опасной идею защиты западной части воздушного пространства Украины с территории стран НАТО. По его мнению, участие Бундесвера в таких действиях превратило бы Германию "непосредственно в воюющую сторону".