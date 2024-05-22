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ТАСС

Алаудинов: российские военные не позволят Украине удержать Николаев, Одессу и Харьков

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Апты Алаудинов
Апты Алаудинов.
Источник изображения: © Фото из личного архива

Командир спецназа "Ахмат" также отметил, что эти территории являются исконно русскими

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ не дадут украинским войскам удержать Николаев, Одессу и Харьков, поскольку это исконно русские территории. Такое мнение выразил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат", генерал-майор Апты Алаудинов.

"Мы с вами увидим, как я и ранее об этом говорил, <...> конкретно уже очертания тех территорий, которые мы уже дальше вряд ли дадим возможность удержать противнику", - сказал Алаудинов в эфире "России-1".

В ответ на вопрос о том, включают ли эти территории в себя Николаев, Одессу и Харьков, он ответил, что это "исконно русские территории и вряд ли Украина сможет их удержать". 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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