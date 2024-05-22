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ТАСС

NYT: уничтожение энергетической инфраструктуры Украины навредит ее ВПК

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Источник изображения: Kostiantyn Liberov/ Libkos/ Getty Images

Газета отметила, что удары ВС РФ замедляют военное производство и оно становится дороже

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Уничтожение энергетической инфраструктуры Украины нанесет ущерб ее военно-промышленному комплексу (ВПК). Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее информации, активизация ударов ВС РФ по объектам энергетики Украины вызывает опасения, что перебои в подаче электроэнергии затронут не только рядовых потребителей, но и нанесут ущерб военной промышленности страны. Как рассказал изданию сотрудник украинского ВПК, "это определенно замедляет производство и оно становится дороже".

В последнее время на Украине сохраняется дефицит электроэнергии. В минувший четверг директор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг "ДТЭК", Сергей Коваленко заявил, что энергетикам "хронически не хватает генерации плюс импорта для текущего уровня потребления". 10 мая премьер-министр Денис Шмыгаль назвал ситуацию в энергетике Украины одной из самых сложных и призвал граждан экономить электроэнергию. 15 апреля украинские власти сообщали, что страна за несколько предыдущих недель потеряла гигантский объем генерации энергии, были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС, разрушена Трипольская ТЭС. 

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