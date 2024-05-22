Войти
Lenta.ru

Раскрыта опасность для марсианских колоний

321
0
0
Фото: NASA / Globallookpress.com
Фото: NASA / Globallookpress.com.

arXiv: орбиту Марса пересекает большое число потенциально опасных астероидов

Команда астрономов из Нанкинского университета в Китае раскрыла, что на орбите Марса, скорее всего, находится большее число потенциально опасных астероидов, чем на орбите Земли. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Эти астероиды достаточно велики, чтобы нанести серьезный удар по поверхности Марса, и представляют угрозу для будущих человеческих колоний. По аналогии с околоземными объектами они представляют собой подгруппу околомарсианских объектов, орбита которых проходит в непосредственной близости с планетой. Согласно оценкам, вероятность столкновения опасного астероида с Марсом примерно в 2,5-3 раза выше, чем с Землей.

Астрономы рассмотрели подмножество потенциально опасных астероидов и сравнили их с аналогичными данными для Земли. Исследователи обнаружили, что около 17 тысяч таких небесных тел могут приблизиться к Марсу или столкнуться с ним, в то время как для Земли подобных объектов насчитывается около 4700.

В ходе моделирования использовались данные о прошлых ударах по Марсу, а также информация об астероидах, траектории которых пересекают орбиту Марса, а также учитывалась близость планеты к поясу астероидов. Команда отмечает, что в среднем существует 52 потенциально опасных астероида, которые, вероятно, ежегодно направляются к Марсу и могут быть видны с Земли. Это означает, что при наличии достаточного количества данных можно было бы предсказать столкновение или опасное приближение объектов к Марсу.

Новые телескопы, которые появятся в ближайшем будущем, смогут значительно улучшить оценки количества околомарсианских объектов, находящихся на пути к столкновению с планетой, а также потенциально опасных астероидов, что поможет в разработке стратегий для защиты будущих колонистов на Марсе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Марс
Похожие новости
25.09.2006
Роскосмос рассматривает перспективные проекты полетов на Луну и Марс
12.09.2006
Китайская космонавтика - взгляд из Москвы
11.09.2006
Главы космических ведомств России и Китая приняли программу совместных исследований на 2007-2009 годы
06.09.2006
От петарды до орбитальной станции
29.08.2006
Китай укрепляет сотрудничество с Россией в области космической техники
24.08.2006
Россия и Китай планируют совместный проект по исследованию Марса
23.08.2006
Россия и Китай планируют совместный проект по исследованию Марса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.05 08:44
  • 2
Ростех начнет «выращивать» крупногабаритные детали для нового авиадвигателя ПД-35
  • 22.05 05:25
  • 4
Тяжелые БМП на базе танков с "царь-мангалами" спасут жизни наших бойцов
  • 22.05 05:06
  • 1517
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.05 01:21
  • 1
Отношения между Си Цзиньпином и Путиным выстроены на совесть (Financial Times, Великобритания)
  • 21.05 19:40
  • 2
Чего ожидать от Путина на втором шестилетнем президентском сроке (Fox News, США)
  • 21.05 17:07
  • 2
В России увеличили выпуск БМП-3
  • 21.05 02:17
  • 1
Премьер Моди: Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
  • 20.05 15:07
  • 1
В Московском командном училище изменили программу боевой подготовки с учетом опыта СВО
  • 20.05 14:55
  • 14
Опубликовано первое изображение разрабатываемой в США «малой крылатой ракеты», которая запускается с транспортных самолётов
  • 20.05 14:48
  • 1
В России разработали полимерную защиту от осколков
  • 20.05 14:27
  • 0
Зеленые береты собираются на Украину
  • 20.05 13:24
  • 159
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 20.05 11:35
  • 11
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 19.05 19:46
  • 2
КНДР провела первое испытание новой твёрдотопливной МБР «Хвасон-18»
  • 19.05 16:06
  • 11
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео