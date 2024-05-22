Алаудинов назвал российскую армию самой боеспособной в мире

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" отметил, что уровень оснащенности и боеготовности российских вооруженных сил находится на высоком уровне

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российская армия является самой боеспособной в мире. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

"На сегодняшний день, наверное, самая боеспособная армия в мире - это российская армия", - сказал он в эфире Первого канала.

По его словам, уровень оснащенности и боеготовности российских вооруженных сил находится на высоком уровне. Он отметил, что боевой опыт, полученный за два года проведения специальной военной операции на Украине, позволяет российским подразделениям наносить максимальный урон противнику с наименьшими для себя потерями. "Это является фактом, и его констатируем как мы, так и наш противник", - подчеркнул Алаудинов.