В Астрахани спустили на воду седьмой спасательный буксир проекта 22870

Во вторник, 21 мая, на Астраханском судоремонтном заводе (филиал Центра судоремонта "Звёздочка") спустили на воду спасательно-буксирное судно "Михаил Чеков" проекта 22870, которое строится по заказу Минобороны РФ. Для астраханских корабелов это седьмое судно в линейке проекта 22870. Головной буксир проекта "СБ-45" передали ВМФ России еще в 2014 году.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, в церемонии спуска на воду участвовал начальник управления кораблестроения ВМФ Ильяс Шигапов. Он поблагодарил судостроителей и конструкторов за проделанный труд и отметил, что шесть судов этого проекта успешно выполняют задачи поисково-спасательного обеспечения.

Спуск на воду спасательного буксира "Михаил Чеков" ОСК

Судно получило свое название в честь Михаила Чекова – офицера Черноморского флота, командира аварийно-спасательных отрядов, обеспечивших в годы Великой Отечественной войны подъем потопленных неприятелем судов и кораблей в акваториях черноморских портов.

Спасательный буксир заложили в марте 2021 года. После завершения программы испытаний он пополнит состав вспомогательных сил Черноморского флота.

Спасательно-буксирные суда проекта 22870 разработаны нижегородским КБ "Вымпел". Они предназначены для оказания помощи аварийным кораблям и судам, спасения личного состава, буксировки, тушения пожаров, а также для поддержания аварийных кораблей на плаву и выполнения сложных водолазных работ на глубинах до 60 метров. Кроме того, суда проекта 22870 способны собирать нефтепродукты с поверхности моря и вести поисковые работы.

Длина судна проекта 22870 – 57 метров, ширина – 14 метров, водоизмещение – 1605 тонн. Скорость – 14 узлов.