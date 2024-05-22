Таиланд передумал и согласился приобрести у КНР подлодку с китайским двигателем

Власти Таиланда неожиданно отменили свое решение приостановить закупку у Китая подлодок класса S26T, принятое из-за невозможности использовать в конструкции попавшие под санкционные ограничения дизельные двигатели немецкого производства. Как сообщает The Defense Post, теперь Бангкок согласен на установку китайских дизелей CHD620.

В 2015 году Таиланд решил приобрести три подлодки типа S26T (экспортный вариант китайской неатомной подлодки типа "Юань" проекта "Тип-041"). Контракт на первую ДЭПЛ на сумму 390 млн долларов был подписан с China Shipbuilding & Offshore International Co (CSOC) в 2017 году. Ее заложили в сентябре 2019 года. Поставка ожидалась к середине 2023 года, но из-за пандемии коронавируса сдачу сдвинули на 2024 год.

Модель дизель-электрической подлодки типа S26T Naval News

ВМС Таиланда планировали заключить контракт на поставку двух дополнительных подлодок типа S26T в течение ближайших лет и получить все субмарины к 2026 году.

Программа закупки у Китая подлодки типа S26T застопорилась из-за того, что весной 2022 года Германия отказалась экспортировать двигатель MTU 396 для оснащения головной субмарины, предназначенной для Таиланда. Берлин сослался на соблюдение эмбарго Европейского Союза на экспорт оружия в Китай, которое действует после резни на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

Предыдущий командующий Королевским военно-морским флотом Таиланда адмирал Чоенгчай Чомченгпает одобрил возможное решение проблемы – использовать двигатель CHD620 китайского производства. Но новое правительство Таиланда не приняло это предложение и осенью 2023 года командование ВМС объявило о приостановке программы закупки китайских подлодок. Вместо этого поступило предложение закупить у Пекина фрегаты.

По информации местных СМИ, после недавнего визита китайских военных и кораблестроителей в Бангкок министерство обороны Таиланда отменило свое ранее принятое решение и "в принципе согласилось" продолжить закупку S26Т с двигателем китайского производства.

Как отмечает The Defense Post, сроки поставки первой подлодки откладываются. Двигатель CHD620 до сих пор не использовался ни на одной подлодке, в том числе в составе китайского флота, поэтом интеграция и испытания могут потребовать больше времени, чем планировалось.

При длине 77,6 метра субмарина S26T обладает водоизмещением 3600 тонн. Под водой должна развивать скорость до 20 узлов. Глубина погружения – 400 метров. Экипаж – 38 человек. Вооружена шестью 533-мм торпедными аппаратами и противокорабельными ракетами.