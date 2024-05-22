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ТАСС

ЕС одобрил план по использованию доходов от активов РФ для помощи Украине

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Источник изображения: AP Photo/ Francisco Seco

Из суммы до €3 млрд в 2024 году 90% пойдет на нужды украинских ВС, сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский

БРЮССЕЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Страны ЕС одобрили план по использованию 90% доходов от российских активов для обеспечения Украины оружием. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

"Мы одобрили в ЕС использование доходов от замороженных активов ЦБ РФ для оказания помощи Украине. Из [суммы до] €3 млрд в 2024 году 90% пойдет на нужды украинских ВС", - написал он в X (ранее Twitter).

Ранее Валери Урбэн, исполнительный директор депозитария Euroclear, где заморожено свыше €200 млрд средств РФ, раскрыла предполагаемую схему присвоения Евросоюзом доходов от российских активов. По ее словам, сумма, которую реально получит Еврокомиссия, будет находиться в интервале между 87% и 89% чистой прибыли от реинвестирования российских активов после уплаты бельгийских налогов в размере 25%. Euroclear настаивает на том, чтобы от 11% до 13% чистой прибыли осталось на счетах компании для покрытия ее рисков по искам инвесторов о взыскании своих средств.

Еврокомиссия намерена получить по этой схеме от Euroclear от€ 2 млрд до €3 млрд. Из них 90% должны быть направлены на финансирование поставок оружия Киеву, а остальные 10% пойдут на поддержку европейского военно-промышленного комплекса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва будет оспаривать, причем бессрочно, шаги Запада, направленные на изъятие российских активов. Как он пояснил, это повлечет "очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется". По его словам, Россия станет прорабатывать ответные меры, которые едва ли будут зеркальными. 

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Страны
Россия
Украина
Чехия
Проекты
Евросоюз
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