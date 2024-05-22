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Flotprom

В Турции заложили третий фрегат класса "Стамбул"

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В понедельник, 20 мая, на турецкой верфи Sedef заложили корабль "Измит" – третий фрегат I-класса ("Стамбул"), предназначенный для ВМС Турции.

Напомним, что головной фрегат нового поколения "Стамбул" заложили в июле 2017 года и спустили на воду в январе 2021 года. Его передали турецкому флоту в январе 2024 года.

Закладка третьего фрегата класса "Стамбул" для ВМС Турции

Sedef


Ранее, в апреле 2023 года, турецкое Управление оборонной промышленности (SSB) подписало контракт на поставку еще трех таких фрегатов с консорциумом, образованным местными компаниями STM и TAIS. Условия сделки предполагают, что корабли будут строить одновременно на трех верфях – Anadolu, Sefine и Sedef.

Второй фрегат I-класса "Измир" заложили на верфи Anadolu в ноябре 2023 года.

Предполагается, что все три корабля передадут ВМС Турции до конца 2026 года.

Как отмечает Naval News, все три задействованные в программе верфи уже имеют опыт реализации контрактов в интересах турецкого флота. Так, на Sefine для ВМС построены танкер-заправщик "Дерия" и надводный беспилотник "Марлин"; Anadolu построила десантные корабли, а Sedef – новый флагман турецкого флота УДК "Анадолу".

Фрегаты типа "Стамбул" представляют собой увеличенную версию корветов класса "Ада": водоизмещение – около 3000 тонн, длина корпуса – 113,2 метра, ширина – 14,4 метра, осадка – 4,05 метра. Оснащенные комбинированной дизель-газотурбинной установкой типа CODAG, они смогут развивать скорость свыше 29 узлов. Дальность плавания – 5700 морских миль при крейсерской скорости 14 узлов.

Состав вооружения включает ЗРК на 16 ракет семейства HISAR разработки турецких Roketsan и Aselsan, установку 4×4 для противокорабельных ракет ATMACA, 76-мм орудие, 25-мм арткомплексы и 324-мм торпедные аппараты.

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Страны
Турция
Компании
Aselsan
Roketsan
Проекты
БПЛА
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