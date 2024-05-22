Затулин сообщил, что Кубань полностью обеспечена средствами для отражения атак БПЛА

Дроны сбиваются десятками, добавил депутат Госдумы от Сочинского округа, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

КРАСНОДАР, 21 мая. /ТАСС/. Территория Краснодарского края в полной мере обеспечена необходимыми средствами обороны для отражения атак, совершаемых украинским режимом при помощи беспилотников. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы от Сочинского округа, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"Что касается, обороны противовоздушной, в том числе и противоморской, в Краснодарском крае, я знаю прекрасно, что все необходимые возможности используются: сбиваются дроны десятками, предотвращаются теракты. Используются все имеющиеся в нашем распоряжении средства: "Панцирь", "Искандер" и так далее", - сказал Затулин, комментируя участившиеся попытки украинского режима атаковать территорию Кубани с использованием беспилотников.

При этом он подчеркнул, что пока идут военные действия, на 100% предотвратить подобные попытки практически невозможно.

Украинская сторона только за прошедшую неделю предприняла несколько попыток атаковать территорию Краснодарского края беспилотниками. В Минобороны России сообщили, что в ночь на 19 мая силы ПВО сбили 57 БПЛА ВСУ над Краснодарским краем. По словам главы Славянского района Романа Синяговского, шесть беспилотников упали на территории местного НПЗ. В компании сообщили, что НПЗ приостановил работу, проводится оценка ущерба.

Ранее, 17 мая, украинской стороной была предпринята попытка террористической атаки на гражданскую инфраструктуру в Туапсе с использованием двух беспилотников. Один из них упал, в результате произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. Также в ночь на пятницу киевский режим попытался атаковать беспилотниками гражданские объекты в Новороссийске. По данным Минобороны РФ, в общей сложности над территорией Краснодарского края было уничтожено и перехвачено 44 БПЛА.