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Соединение ЦВО получило «Подносы» и «Штурмы»

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Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

МО: мотострелковое соединение ЦВО получило 20 единиц артиллерийского вооружения

Дислоцированное в Оренбуржье мотострелковое соединение общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) получило около 20 единиц ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) России.

Отмечается, что в соединение поступили буксируемые гаубицы Д-30 калибра 122 миллиметра, минометы 2Б14 «Поднос» и самоходные противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С».

Ранее в мае стало известно, что мотострелковое соединение ЦВО, дислоцированное в Оренбургской области, получило более 50 единиц медицинской техники, включая санитарные бронеавтомобили «Линза» и автоперевязочные АП-3.

В том же месяце «Ростех» сообщил о поставке Минобороны России партии буксируемых минометов 2Б11 калибра 120 миллиметров с усовершенствованным колесным ходом.

В феврале в пресс-службе ЦВО сообщили, что дивизион артиллерийского соединения округа приступил к освоению современных реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» на полигоне в Астраханской области.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2Б14 Поднос
Д-30 2А18
Торнадо-С
Штурм
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
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