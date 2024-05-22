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Военное обозрение

В ВМС США создаётся новая эскадра беспилотных кораблей

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Источник изображения: topwar.ru

В ВМС США создается новая эскадрилья, в состав которой входят небольшие морские беспилотники. Третья эскадра беспилотных надводных кораблей формируется на военно-морской базе Сан-Диего, будет включать в себя небольшие беспилотные надводные корабли, в том числе Global Autonomous Reconnaissance Craft (GARC). Создание беспилотной эскадрильи является последним шагом к созданию гибридного флота пилотируемых и беспилотных систем. В состав формирования войдут эксперты по компьютерному зрению, автономности задач, автономности навигации, системам обработки данных, искусственному интеллекту и машинному обучению.

Как сообщает издание Defensescoop, формирование новой эскадра происходит на фоне продвижения Пентагоном своей инициативы "Репликатор", целью которой является ускорение программ по размещению автономных систем, чтобы обеспечить армии США способность противостоять растущей военной мощи Китая. Пентагон уже выделил на финансирование программы в 2024 году 500 миллионов долларов и запросил аналогичную сумму на следующий финансовый год.

В рамках программы Пентагона для ВМС США уже разрабатывается несколько типов беспилотных надводных кораблей. В частности, в программу входит создание небольших автономных морских дронов, которые могут работать группами для наблюдения и поражения кораблей противника.

В официальном пресс-релизе также указывается, что эта эскадра станет своеобразным краеугольным камнем в процессе дальнейших разработок в области эксплуатации и обслуживания беспилотных систем.

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Страны
Китай
США
Проекты
БПЛА
ИТ
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