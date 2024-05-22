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ЦАМТО

Минобороны Словакии планирует закупить новые танки

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

ЦАМТО, 21 мая. Минобороны Словакии рассматривает возможность закупки более 100 основных боевых танков для формирования и оснащения двух новых танковых батальонов в составе Сухопутных войск.

Как сообщает Defence Industry Europe, данное заявление сделали официальные лица, представлявшие Министерство обороны Словакии на конференции Future Armored Vehicles Central & Eastern Europe, которая прошла 13-14 мая в Праге (Чехия).

На текущий момент в составе ВС Словакии имеется 45 танков в составе 14-го танкового батальона 2-й механизированной бригады Сухопутных войск. Из них 13 ед. представляют собой Т-72 советского производства. В последние годы Министерство обороны рассматривало возможность реализации программы их модернизации, но, согласно заявлению капитана Якуба Мурчека из Департамента модернизации МО Словакии, от проекта было решено отказаться.

Кроме того, в состав батальона входят 15 основных боевых танков "Леопард-2A4", поставленных Словакии властями Германии в обмен на передачу военной техники Украине. Перед поставкой они прошли ремонт на предприятии немецкой компании Rheinmetall.

По информации Я.Мурчека, к концу 2024 года танки "Леопард-2A4" будут полностью интегрированы в состав Сухопутных войск Словакии. На конференции он также заявил, что в ближайшие годы структура Сухопутных войск Словакии будет реорганизована. Министерство обороны Словакии планирует сформировать два новых танковых батальона, в состав каждого из которых войдут 52 новых основных боевых танка. Тип ОБТ пока не определен. Министерство рассматривает несколько предложений. Как ожидается, контракт на поставку новых ОБТ будет подписан в этом или в 2025 году.

С учетом поставки Братиславе ОБТ "Леопард-2A4" из состава ВС Германии и планов приобретения "Леопард-2A8" соседней Чехией, можно предположить, что власти Словакии предпочтут ОБТ немецкого производства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Словакия
Украина
Чехия
Продукция
Leopard-2
Т-72
Компании
Rheinmetall
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