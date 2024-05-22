Холдинг KMZ построит серию многоцелевых катеров в интересах МЧС

Источник изображения: topwar.ru

Кингисеппский машиностроительный завод KMZ построит почти 200 многоцелевых катеров в интересах МЧС, холдинг выиграл объявленный конкурс. Об этом сообщает пресс-служба KMZ.

Холдинг построит для МЧС 199 многоцелевых катеров трех типов в рамках четырех контрактов. Выполнением контрактов будет заниматься судостроительное подразделение KMZ, специализирующееся на создании катеров специального назначения. По словам директора холдинга Михаила Даниленко, МЧС заказало три варианта катеров: патрульные катера РПК-640 и RX-1173 (быстроходные всепогодные катера с большим запасом хода), также катера прогулочного типа ПК-500.

Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» выиграл конкурс на производство и поставку 199 многоцелевых катеров для МЧС РФ в рамках 4 контрактов. Общая сумма заказа – 2,76 миллиарда рублей

— заявил Даниленко порталу «Новый проспект».

Ранее в холдинге сообщили, что с 2024 года все катера для российских силовых структур будут поставляться с отечественными силовыми установками. Завод за год сумел разработать собственные движители, которые заменят импортные. Уже запущено опытное производство. Выпускать водометы планируется вместе с дизельным двигателем, который также запускается в производство.

Холдинг KMZ производит катера «Афалина» и «Касатка-2М» для российских силовых структур, в частности МЧС и Росгвардии.