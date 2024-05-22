«Показали высокую эффективность»: Польша получила последнюю партию турецких беспилотников Bayraktar TB2

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Турция завершила поставки ударных беспилотников Bayraktar TB2 Польше, четвертая и последняя партия беспилотников и сопутствующего оборудования прибыла на польскую территорию. Об этом говорится в сообщении Минобороны республики.

Польские ВВС получили четвертый и он же последний комплект ударных беспилотников Bayraktar TB2 турецкого производства. Передача произошла 16 мая 2024 года на территории 12-й базы беспилотных летательных аппаратов польских ВВС в Мирославке. Всего в состав последней поставки вошли шесть беспилотников, три мобильные станции управления, вооружение и запчасти. Как уже сообщалось ранее, турки поставляют полякам боеприпасы MAM-L и MAM-C, тренажеры для тренировок, запасные части, логистическую поддержку и гарантию на 2 года. Также Варшава получила технологии, позволяющие обслуживать и ремонтировать в Польше двигатели, наземные станции управления и электронно-оптические системы.

Отмечается, беспилотники были доставлены в Польшу еще в апреле, но были приняты только после прохождения завершающих тестов, несмотря на то, что их уже испытывали в Турции.

Всего польские военные заказали четыре комплекса по шесть БПЛА, т. е. 24 дрона в общей сложности. Контракт на закупку был подписан предыдущим министром обороны Польши Мариушем Блащаком, который заявил, что турецкие ударные дроны Bayraktar TB2 показали «высокую эффективность» в боевых действиях на Украине, поэтому и были закуплены Польшей. Планируется, что в дальнейшем эти БПЛА будут использованы против российских войск в случае «их вторжения».