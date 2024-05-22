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Военное обозрение

Нидерланды готовят к передаче Украине партию устаревших бронетранспортеров YPR-765

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Источник изображения: topwar.ru

Нидерланды присоединятся к Испании в поставках бронетехники на Украину в рамках военной помощи, но поставят не танки, а старые бронетранспортеры YPR, которых у армии королевства осталось еще много. О передаче техники говорится в заявлении Минобороны страны.

Военное ведомство Нидерландов готовит к отправке на Украину партии бронетранспортеров YPR из наличия армии королевства. Количество планируемых к поставке машин не сообщается, как и сроки их поставки, но подчеркивается, что ВСУ получат их «в самые кратчайшие сроки». Еще одно новшество состоит в том, что все БТР оснащены дистанционно управляемыми боевыми модулями, а не открытыми пулеметными установками.

Как отметили в Минобороны Нидерландов, техника передается по просьбе Зеленского, это он выпросил бронетранспортеры.

Эти типы бронетехники очень важны для Украины. Они маневренные, могут быстро перемещать войска и могут использоваться с разведывательных, наступательных и оборонительных целей

— говорится в сообщении.

YPR-765 — это голландский бронетранспортер, созданный на базе американского бронетранспортера М113. Украинская армия начала получать данные машины еще в 2022 году, всего поставлено 207 БТР различных модификаций. Согласно данным нидерландского блога Oryx, по состоянию на 19 мая 2024 года в ходе боевых действий на Украине были уничтожены 55 YPR-765, 8 повреждены, 8 брошены ВСУ и 5 захвачены российскими войсками.

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Страны
Испания
Нидерланды
США
Украина
Продукция
M113 БТР
SA 330
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