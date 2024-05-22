"Последний день рождения": британцы задались вопросом, зачем нужна НАТО (The Guardian, Великобритания)

В преддверии 75-летия НАТО автор статьи в The Guardian задается вопросом: зачем еще существует этот альянс, если не способен предотвратить катастрофу на Украине. Читатели в корне не согласны с журналистом, отмечая: это вообще не дело НАТО – воевать за не-членов этой организации.

Саймон Тисдолл

Военному договору НАТО исполняется 75 лет. Но для Киева нечему особенно радоваться, пока армия Путина продолжает свое наступление.

Грандиозное празднование 75-летия НАТО в Вашингтоне в июле прозвучит для Киева пустым звуком. Альянс с треском провалил свое самое большое испытание после холодной войны – битву за Украину. К сожалению, нельзя отрицать: Владимир Путин наступает.

Идущие вперед в Харькове российские войска извлекают выгоду из преступно медленной поставки оружия Киеву Западом и хронического страха его лидеров перед эскалацией военного конфликта. Украина получает столько поддержки, чтобы лишьвыжить, но не победить в этом сражении. А теперь даже простое выживание Киева находится под вопросом.

Украина – это битва Европы. Это глобальная битва за свободу, говорит Джо Байден, это битва за демократию. "Наша поддержка не может ослабнуть и не ослабнет. Британия будет с вами столько, сколько потребуется", — клянется Риши Сунак. Тем не менее, на поле боя Украине по большей части приходится сражаться в одиночку.

НАТО следовало бы с самого начала решительно вмешаться, чтобы сдержать наступление России, как здесь неоднократно и призывали. Бесполетные зоны могли бы предотвратить тысячи жертв среди гражданского населения и уменьшить ущерб, нанесенный городам Украины.

Ограничения на использование Киевом ракет западного производства для нанесения ударов по военным базам и нефтеперерабатывающим заводам на территории России были и остаются самоубийственными. Военно-морские силы НАТО должны были бы установить защитные кордоны вокруг черноморских портов, экспортирующих украинское зерно. Путину следовало бы указать, куда ему засунуть свои презренные попытки ядерного шантажа (Россия неоднократно заявляла, что применение ядерного оружия ей возможно только в соответствии с доктриной. — Прим. ИноСМИ).

Все это можно было бы сделать, если бы было желание. Генерал Ричард Ширефф, бывший высокопоставленный командующий НАТО, призывает к "фундаментальному переходу" к более активной стратегии. Он прав. Но нет никаких признаков того, что западные политики прислушиваются к нему. Байден и Шольц допускают чрезмерную, близорукую осторожность, которая затмевает военные и моральные императивы. Президент Франции Эммануэль Макрон, отказавшись от политики умиротворения, теперь утверждает, что только поражение России спасет Европу. Немного поздно, Ману.

В Британии Сунак что-то невнятно бормочет о беспрецедентных угрозах для безопасности. Он может напугать британских избирателей – но он не испугает Путина или его соратника "без границ", Си Цзиньпина, как показала его демонстративно дерзкая любовь к Путину в Пекине на прошлой неделе. Это происходит потому, что, несмотря на все их пустые разговоры, как и на трескотню НАТО в целом, ни Сунак, ни "ястребиный" министр иностранных дел Дэвид Кэмерон, эта "котсуолдская пустельга", не готовы вмешаться напрямую, чтобы помочь Украине победить. И таким образом они делают поражение Киева еще более вероятным.

НАТО следовало бы ускорить полноправное членство Украины в альянсе в июле. Но этого не произойдет. США уже приняли решение против, а остальные покорно следуют за Вашингтоном. Киеву туманно говорят, что он должен подождать, пока "не возникнут подходящие условия". Но настоящая, позорная причина такой позиции — это застарелый страх Байдена перед возмездием со стороны России, возникший еще в эпоху холодной войны. Действительно ли Байден верит, что Путин атакует группировку НАТО из 32 стран, значительно превосходящую возможности России? Скорее всего, осторожный Путин отступит.

Андерс Фог Расмуссен, бывший генеральный секретарь НАТО, придерживается правильной позиции. Он хочет, чтобы переговоры о вступлении Украины в альянс начались немедленно, а Шольц прекратил бы блокировать поставки Украине ракет большой дальности "Таурус".

"Если вы утверждаете, что не можете направить приглашение Украине, пока идет конфликт, то вы даете Путину стимул продолжать спецоперацию, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО", — сказал он. ЕС также должен прекратить колебаться и ускорить рассмотрение заявки Киева на членство в Евросоюзе на саммите в следующем месяце. Ситуация на передовой на Украине становится критической, отчасти потому, что Россия воспользовалась задержкой с поставками американского пакета вооружений на сумму 60 миллиардов долларов, спровоцированной союзниками Дональда Трампа. Госсекретарь Энтони Блинкен признал это в Киеве на прошлой неделе. Украине также не хватает солдат. Однако недавние размышления Макрона об отправке туда западных войск были с гневом отвергнуты в Вашингтоне и Берлине. Тем не менее, этот вариант требует серьезного рассмотрения. Сообщается, что сейчас США изучают возможность размещения своих военнослужащих на Украине в качестве инструкторов.

"Европейские лидеры не могут позволить, чтобы слабая американская политика диктовала Европе что-либо в вопросах безопасности", — утверждают аналитики Алекс Кроутер, Джахара Матисек и Филлипс О’Брайен. "Они должны серьезно рассмотреть вопрос о вводе войск на Украину для оказания материально-технической поддержки и обучения, для защиты украинских границ и критически важной инфраструктуры и украинских городов. Они должны ясно дать понять… Европа готова защитить территориальный суверенитет Украины".

Развитие ситуации все больше зависит от Европы, которой есть что терять.Помимо ужасных последствий постоянного раздела или полного подчинения Украины России, успех неоимперского проекта Путина потенциально ставит под угрозу ряд бывших советских республик (и Грузия уже является одним из уязвимых примеров), а также ЕС и всю европейскую безопасность.

Если такие сценарии материализуются, НАТО все равно будет втянуто в них. Или не будет? Трамп — это темная лошадка. Если он победит Байдена в ноябре, то, как убеждены его бывшие советники, он выбьет почву из-под ног Украины и замирится с Путиным. Они также полагают, что он попытается выйти из НАТО, сначала путем саботажа или блокирования нормальной деятельности альянса. Так что июльская вечеринка по случаю дня рождения Организации Североатлантического договора может стать последней в его истории. С этого момента Европа действительно может оказаться предоставленной самой себе.

"Если Трамп будет переизбран и продолжит следовать своим антинатовским инстинктам, первой жертвой станет Украина, — написал Александр Вершбоу, бывший посол США в России и НАТО. — Катастрофические последствия с этого только начнутся".

Почему западным политикам так трудно осознать широкую, экзистенциальную природу российской угрозы? Постоянные шпионские скандалы, диверсии, убийства, поджоги и кибер-атаки показывают, что Москва "ведёт войну с европейскими странами", предупреждает эксперт по России Эдвард Лукас. "Как получается, что Россия, страна с экономикой размером с Италию, может безнаказанно атаковать весь Запад? Ответ состоит в том, что Россия не воспринимает нас всерьез".

Представьте себе, как на все это будут смотреть будущие историки. Самый мощный в мире военный альянс не смог защитить соседнюю европейскую демократию и независимое суверенное государство от незаконной, неспровоцированной, создающей прецедент атаки, огромных разрушений и военных преступлений, совершенных менее могущественной авторитарной державой. Невероятно.

Нельзя рассчитывать на то, что плохо управляемая НАТО предотвратит далеко идущую катастрофу на Украине. Возникает вопрос: для чего тогда вообще нужен этот альянс? И этот вопрос задает не только Трамп. Если НАТО быстро не повысит свою эффективность, лидеры альянса должны отменить шампанское по поводу юбилея. И склонить свои головы от стыда.

Комментарии читателей

UserInBangkok

Это не дело НАТО – воевать за не-членов этой организации.

underseabyrail

НАТО была создана для защиты Западной Европы от советской угрозы. Советского Союза и Варшавского Договора больше не существует, а Украина не является членом НАТО.

Какое, черт возьми, вся нынешняя ситуация имеет отношение к НАТО? Вы серьезно просите ее государства-члены рискнуть миром и возможным ядерным Апокалипсисом из-за страны, которую ее устав не обязуется защищать?

Посмотрите в глаза реальности!

piper909

Украина – страшно коррумпированная страна и едва ли может служить ярким маяком демократии. И Путин был прав, когда обеспокоился тем, что границы НАТО внезапно могут оказаться у порога Москвы, с враждебными военными формированиями на Украине и западными военно-морскими силами, базирующимися в Крыму. Не обязательно любить Путина, чтобы понять, что он считает жизненно важными национальными интересами России. Господи, а что бы мы сделали в США, если бы Китай или Россия внезапно заключили союз с Мексикой и разместили войска на этой границе? Будьте рациональны в этом вопросе.

Dave5001

А когда автор Саймон Тисдолл запишется в армию Великобритании?

frostfinger4

Украина еще не член НАТО? Ну и правильно. Лично я не хотел бы видеть начала Третьей мировой войны.

NeoLab3

"Для чего тогда вообще существует НАТО?"

Акционеры Lockheed-Martin никогда не задают этот вопрос. Но мы должны верить, что военно-промышленный комплекс, о котором президент Эйзенхауэр предупреждал нас около 60 лет назад, каким-то образом перестал командовать всей нашей жизнью. Но ведь это не так.

ibsand

Саймон, поймите, что НАТО не обязана защищать Украину, страну, которая не является и никогда не была членом НАТО. Именно подобная военная риторика является причиной того, что сейчас мы имеем этот ненужный вооруженный конфликт в Восточной Европе и перед НАТО стоит перспектива прямого столкновения с Россией. После распада Советского Союза на Западе должна была быть наступательная и динамичная дипломатия, чтобы привести Россию в лоно Запада, а не агрессивное расширение НАТО.

piper909

Украина не является членом НАТО. Это бывшая республика бывшего СССР. Украинский конфликт – это не дело Запада, и хотя некоторые люди жалеют Украину (но почему-то не жалеют другие места на планете, где бушуют войны и убивают людей?), не стоит ввергать мир в ядерную войну из-за Украины. НАТО до сих пор везло, что она не подтолкнула Россию дальше, развязав эту прокси-войну с использованием своего оружия, военной помощи и украинской крови.

RedAllover99

Сербия, Ливия и Афганистан входят в число стран, атакованных военными силами НАТО, инструментом американского империализма. Из-за доминирования Америки в НАТО немецкая экономика разрушается Соединенными Штатами, которые отказывают немцам в дешевой российской нефти и китайских рынках.

BlackCrowsKindom

Для чего существует НАТО? Да для того, чтобы выполнять указания США и в целом поддерживать нестабильность Евразийского континента, чтобы предотвратить появление соперника Америки, и чтобы США могли бы продолжать процветать и оставаться мировым гегемоном.

ajkgordon

Цель США в существовании НАТО состоит в том, чтобы держать любую зону конфликта подальше от границ Америки. Это была политика США с момента создания Североатлантического договора, чего Трамп и его помощники не понимают.

Ishowerdaily

Варшавский Договор распался более 30 лет тому назад?

Так почему тогда до сих пор существует НАТО?

unkownquantity

НАТО существует для того, чтобы обеспечить сохранение выгодных интересов американского военно-промышленного комплекса, независимо от цены человеческой жизни.

Foracivilizedworld

"Для чего вообще на свете существует НАТО?"

Я задавался этим вопросом в течение многих лет. НАТО принесло гораздо больше вреда, чем пользы. Посмотрите только на Ливию...

НАТО следовало распустить после распада Варшавского Договора, а нам следовало перейти к "реформированию и укреплению" ООН. Вместо этого у нас была самая неблагополучная геополитическая ситуация в моей жизни... а ведь я уже стар.

dr8765

НАТО была создана в качестве противовеса СССР и должна была быть расформирована, когда СССР развалился.

Европейские страны, как индивидуально, так и коллективно через Европейский союз, должны были тогда приветствовать Горбачева и Россию в лоне новой Европы.

Вместо этого Запад под руководством неолибералов бросил свои перчатку на ринг, видя в России идеальную "чашку Петри" для своих экспериментов с тем, что "жадность – это хорошо". Запад поддержал мошенника Ельцина и теперь пожинает все, что заслуживает. Реакция Запада на распад Советского Союза была эквивалентна назначению Лиз Трасс на пост британского премьера. Катастрофа была гарантирована.

Dodo56

НАТО, она же Американский Иностранный Легион, в основном существует для того, чтобы заставить других людей платить за обеспечение приоритетов внешней политики США под предлогом того, что Америка защищает их от какого-то несуществующего пугала.

Расширение НАТО до границ России не только не создало безопасность в Европе, но и стало бикфордовым шнуром, который загорелся на Украине. Россия никогда не хотела создавать еще один СССР, она просто хотела безопасности и быть равноправным партнером в Европе после холодной войны. США через НАТО позаботились о том, чтобы этого не произошло, и сейчас мы видим последствия этой американской политики.