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ТАСС

Разработчик: "костюмы-невидимки" помогли спастись группе бойцов РФ, укрыв от дронов ВСУ

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Демонстрация костюма-"невидимки"
Демонстрация костюма-"невидимки", разработанного компанией HiderX.
Источник изображения: © HiderX

Один из военных получил ранения средней тяжести, сообщили в компании HiderX

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Группа российских военнослужащих в течение трех дней пережидала в убежище обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и смогла выбраться в безопасное место благодаря маскировочным "костюмам-невидимкам", укрывшим бойцов от дронов противника. Об этом ТАСС рассказали в компании - разработчике изделий HiderX.

"Российские бойцы поделились чудесной историей спасения, наши изделия спасли ребятам жизни. Пять наших военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО, три дня сидели в "лисьей норе" - это небольшое ответвление в окопе, которое люди прокапывают, чтобы укрыться в случае бомбежки. Бойцы не могли выйти из-под обстрела ВСУ и в итоге выбрались только благодаря нашим маскировочным халатам. Сказали: сидим сейчас и не верим, что мы вышли", - отметили в организации.

По словам собеседника ТАСС, перед попаданием под обстрел бойцы выходили на новую точку. "Дроны врага, по всей вероятности, отслеживали перемещения бойцов и подпустили их поближе. И тут по ним начал работать 120-мм миномет. Ребята попадали за укрытия - ветки, ямки. Прилетели три вражеских дрона и начали сбрасывать гранаты. Дроны постоянно менялись: одни сбросили, через минуту им на смену прилетали новые аппараты. Как признались бойцы, их ошибка заключалась в том, что маскхалаты были не на них, а в рюкзаках", - подчеркнули в HiderX.

Один из военнослужащих получил ранения средней степени тяжести, пробив легкое и повредив руку. "Повезло, что ребята увидели дырку в земле - "лисий лаз". Военнослужащие укрылись в убежище и просидели там трое суток. Но как только пытались вылезти, дроны ВСУ возвращались. Когда пришло время выходить, они вспомнили про маскхалаты. Разделили группу на две части и первая тройка пошла в маскхалате. Тут изделия и проявили себя во всей красе. Дроны начали преследовать бойцов, но как только "птица" подлетала, ребята садились на корточки и дроны их теряли. Дистанция была метров 10, очень низко. Так постепенно все вышли", - рассказали в компании.

Ранее сообщалось, что специалисты HiderX разработали новые тактические костюмы, скрывающие от тепловизионных средств. Принцип действия материала основан на экранировании. Вес изделия составляет до 400 г. 

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