США и их сателлиты отклонили проект резолюции РФ в ООН о запрете гонки вооружений в космосе

Постпред США в ООН Источник изображения: topwar.ru

В Совете безопасности ООН отклонён проект резолюции, подготовленный Российской Федерации и касающийся предотвращения гонки вооружений в космосе. Россия в проекте резолюции обращалась к странам мира, включая те, у которых имеются космические технологии, с инициативой создать все условия, чтобы не допустить размещение оружия в космическом пространстве.

В итоге в ходе голосования по резолюции было достаточно 9 голосов от членов Совбеза, включая непостоянных. Однако положительно на российскую инициативу откликнулись только 7 представительств.

Поддержали инициативу России помимо собственно российской делегации представители Алжира, Гайаны, Мозамбика, Сьерра-Леоне, Эквадора и Китая. Против (как и практически против любой инициативы России) традиционно высказались США, Британия и их марионетки: Франция, Южная Корея, Словения, Япония. Швейцария тем временем решила вспомнить о своём утраченном нейтралитете и при голосовании воздержалась, что, в принципе, в данном случае было эквивалентно голосованию против.

Само голосование в Совбезе ООН показывает поляризацию международного сообщества, а точнее государственных институтов. Страны Глобального юга явно не намерены голосовать и действовать так, как им указывают из Вашингтона в отличие от тех, чьи власти давно под тотальным американским контролем. По большому счёту, это ещё и признак формирования по-настоящему многополярного мира, против чего всё последнее время и выступают Соединённые Штаты, стараясь сохранить за собой мировую гегемонию.