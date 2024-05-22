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ТАСС

На Камчатку после боевой службы вернулся атомный подводный крейсер "Томск"

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Атомный подводный крейсер "Томск"
Атомный подводный крейсер "Томск".
Источник изображения: Минобороны России

Экипаж выполнял задачи в зонах патрулирования Тихого океана

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Атомный подводный крейсер "Томск" Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулся на Камчатку после боевой службы в Тихом океане. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ТОФ.

"На Камчатку в пункт постоянного базирования Подводных сил ТОФ после выполнения задач в море вернулся атомный подводный крейсер "Томск". В течение двух месяцев экипаж выполнял задачи боевой службы в зонах патрулирования Тихого океана", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на пирсе подводников встречал начальник штаба ТОФ вице-адмирал Сергей Рекиш, командование Подводных сил, офицеры штаба соединения подводных лодок, представители администрации Камчатского края и Вилючинского городского округа, родные и близкие. По докладу командира экипажа капитана 1-го ранга Дениса Шарыпова, боевые задачи выполнены в полном объеме, материальная часть исправна, личный состав здоров.

Встречающие поздравили экипаж "Томска" с успешным выполнением всех поставленных задач, командованием были вручены государственные, ведомственные награды и подарки. Также по морской традиции командиру вручили жареного поросенка.

После пополнения всех видов запасов подводный крейсер готов к выполнению новых задач по своему предназначению.

Атомная подводная лодка "Томск" проекта 949А "Антей" была заложена на северодвинском "Севмаше" в 1991 году, спущена на воду в 1996 году. Основное ударное оружие - противокорабельный ракетный комплекс "Гранит". 

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Севмаш
Проекты
949А Антей
ТОФ
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