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Армия США применила Dronebuster на учениях

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Фото: U.S. Army / Sgt. Ivan Botts
Фото: U.S. Army / Sgt. Ivan Botts.

Армия США применила антидроновое ружье Dronebuster на учениях в Иордании

Армия США продемонстрировала возможности антидроновых ружей Dronebuster на учениях Eagle Lion 2024 в Иордании. Об этом пишет Army Recognition.

«В ходе учений сержант Хосе Арельяно из 1-го батальона 121-го пехотного полка продемонстрировал, как система Dronebuster эффективно противостоит угрозам, исходящим от беспилотных летательных аппаратов, за счет подавления их частоты управления», — отметили в публикации.

Автор подчеркнул возросшую важность подобных систем, поскольку беспилотные летательные аппараты все чаще применяют в боевых действиях.

Радиочастотный глушитель Dronebuster предназначен для нарушения работы каналов управления беспилотниками, которые возвращаются к оператору после потери сигнала. Также ружье может создавать помехи системам навигации, вынуждая дроны зависать в воздухе или совершать посадку. Dronebuster используют автономно и в составе комплексов C-UAS.

В марте стало известно, что разработанное в НПО «Кайсант» антидроновое ружье «Аргус-Антидрон» доработали для подавления украинских FPV-беспилотников. Специалисты увеличили количество каналов обнаружения дронов.

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Иордания
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Военные учения
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