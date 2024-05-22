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ТАСС

МО Испании объявило о подготовке нового пакета военной помощи Украине

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Флаг Испании
Флаг Испании.
Источник изображения: AP Photo/ Paul White

В него, в частности, войдут танки Leopard, различные виды боеприпасов, а также система защиты от беспилотников, оптико-электронные системы наблюдения и слежения, сообщило военное ведомство королевства

МАДРИД, 21 мая. /ТАСС/. Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила о подготовке нового пакета военной помощи для Украины, который должен поступить до конца июня. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте военного ведомства королевства.

Отмечается, что в понедельник Роблес приняла участие в очередном заседании западной контактной группы по координации поставок оружия Украине. Это совещание проходит в виртуальном формате.

"Среди прочего Роблес упомянула о второй партии танков Leopard, подтвердив их поставку в конце следующего месяца. Она также объявила о поставке в эти даты различных видов боеприпасов, в том числе 155-мм артиллерийских орудий или новой партии ЗРК Patriot, а также систем защиты от беспилотников, оптико-электронных систем наблюдения и слежения", - говорится в пресс-релизе.

В начале мая глава МО Испании сообщила, что власти Испании уже передали Украине партию ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а ведут лишь к затягиванию конфликта. 

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Страны
Испания
Россия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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