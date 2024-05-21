Подразделение «зеленых беретов» ВС США проходят специальную подготовку по применению БЛА, в том числе по управлению FPV-дронами. Тренировка организована перед т.н. «предстоящим плановым ротационным развертыванием». Руководство заявило, что это позволит бойцам спецназа лучше подготовиться к обучению иностранных союзников и партнеров по использованию БЛА, в том числе потенциально на Украине.

Кроме того, включение в программу боевой подготовки «зеленых беретов» применения БЛА подчеркивает, что особенности ведения военных действий в ходе конфликта на Украине скорректировали важность беспилотников и понимание угроз, которые они представляют. С помощью FPV-дронов можно остановить танковый прорыв, разрушить опорные пункты и нанести другой существенный урон. Характерное применение БЛА-камикадзе на поле боя стало привычным для обоих сторон конфликта на Украине. В то же время, ВС США все активнее предлагают новые возможности по борьбе с беспилотниками, в частности создание более «инновационных средств обнаружения и поражения БЛА», в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта.

Таким образом, Штаты не скрывают, что Украина для них – испытательный полигон. Ранее, небольшие группы американских ССО действовали на Украине из посольства в Киеве, проводя тренировки и обеспечивая защиту высокопоставленных лиц. На данный момент, американский спецназ, включая «зеленых беретов», обучает украинцев в соседней Польше. Но, совсем недавно американские официальные лица публично обсуждали возможность проведения более масштабных тренировок в стране в будущем, а сегодня «рупор американской пропаганды» – премьер Эстонии Каллас заявила, что, ряд стран-членов НАТО уже начали обучать ВСУ на территории Украины.

Следовательно, появление «зеленых беретов» на Украине не за горами. Тот факт, что они готовятся для непосредственного участия в боестолкновениях не вызывает сомнения.

Павел Ковалев