Авиалайнер SSJ-New сертифицируют только в 2025 году,

а «Ладогу» — в 2027 году, а поставки Ил-114 перенесены на 2026 год. Правительство изменило сроки поставок российских самолётов

МС-21-310 и SSJ-100. Источник: ixbt.com

В 2024 году авиакомпаниям будет поставлен только один Ту-214 вместо планировавшихся семи

В прошлом году была принята комплексная программа развития авиационной отрасли до 2030 года, в рамках которой к 2030 году планировался выпуск 1081 отечественного пассажирского авиалайнера. Сейчас программа скорректирована: к 2030 году выпустят на 91 самолет меньше, сроки производства и сертификации лайнеров перенесены.

Так, теперь официально закреплен перенос сертификации импортозамещённого ближнемагистрального SSJ-New на 2025 год, а первые поставки этого самолёта перенесены на 2026 год. Причем к тому времени название у лайнера может быть уже другое.

Серийные МС-21-310 появятся не в 2024 году, а в 2025 году. Поставки Ил-114, призванного заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26, перенесены на 2026 год. В этом году авиаперевозчики получат три Ил-114, зато с 2027 года будут получать по 12 самолётов ежегодно.

Сертификация ТВРС-44 «Ладоги» планировалась на 2024 год, согласно скорректированной программе самолёт сертифицируют в 2027 году. Поставки «Ладоги» стартуют и вовсе в 2028 году, причем к 2030 году планируют поставить 105 единиц (ранее прогнозировалось 140).

Первые серийные самолёты «Байкал» появятся в 2025 году. К 2030 году планируется выпустить 139 единиц вместо 154 ранее.

Новые пассажирские Ту-214 начнут выпускать в текущем году, но это будет всего один лайнер вместо семи, как планировалось ранее. В 2025 году выпустят четыре самолёта вместо десяти. Но общий объем выпуска Ту-214 снижен всего на одну единицу — до 114 штук.

Что касается объемов выпуска магистральных SSJ-New и МС-21-310, то они не изменились и по-прежнему составляют 142 и 270 единиц соответственно.