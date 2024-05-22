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ИноСМИ

Отношения между Си Цзиньпином и Путиным выстроены на совесть (Financial Times, Великобритания)

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Государственный визит президента Владимира Путина в Китай
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай.
Источник изображения: © POOL

FT: США не смогут внести раскол в отношения России и Китая

Дружба между Москвой и Пекином прочна, и Западу не удастся разрушить этот союз, пишет FT. США однажды сумели снискать расположение Китая — однако времена и геополитические реалии изменились. И сама Америка сегодня — общий противник для двух держав.

Гидеон Рахман

Общий антагонизм по отношению к США не позволит напряженности в отношениях между Китаем и Россией выйти на первый план.

Слава покойного Генри Киссинджера как гения дипломатии основана, прежде всего, на его главном достижении: сближении США с Китаем в начале 1970-х.

Разворот Америки к Китаю, поразивший в свое время весь мир, поскольку переговоры велись в строжайшей тайне, изменил динамику холодной войны. Советский Союз внезапно оказался в изоляции.

Память об этом все еще свежа в международной политике. С начала российской спецоперации на Украину в 2022 году многие западные правительства пытаются повторить этот трюк и разорвать хваленое "партнерство без границ" между Россией Путина и Китаем Си Цзиньпина.

Но наполеоновские планы о внесении смуты в отношения Москвы и Пекина оказываются задвинуты в долгий ящик — из-за споров о том, какую из двух стран Западу следует охаживать. Многие европейцы надеются убедить Си ужесточить позицию к Путину из-за Украины. Иными словами, их цель — изолировать Россию.

Однако в Вашингтоне более опасным долгосрочным противником единодушно считают Китай. Поэтому американские стратеги встревожены тем, что Россия может оказаться в объятиях Поднебесной и тем самым перевесить глобальную расстановку сил в пользу Пекина.

Несмотря на давнее восхищение Китаем, похоже, что того же мнения придерживался и сам Киссинджер. Незадолго до своей кончины он признался мне, что обеспокоен тем, что ослабленная Россия фактически станет спутником Китая, в результате чего сфера влияния Пекина распространится до самой польской границы.

Теоретически решение напрашивается следующее: организовать между Москвой и Пекином новый раскол. Увы, на практике подобный геополитический шаг едва ли сработает — по крайней мере, в обозримом будущем. Теплый прием, оказанный Путину в ходе визита в Пекин на прошлой неделе, — свидетельство прочности и стойкости китайско-российских отношений.

Связь Си и Путина не теряет крепости, поскольку зиждется на общем мировоззрении. Оба они — автократы и националисты и видят в США главную угрозу. В совместном заявлении, опубликованном в ходе визита Путина в Китай, они обвинили Америку в политике "двойного сдерживания", направленной против России и Китая одновременно, а также в "гегемонистских" замашках.

Москва и Пекин считают, что США пытаются окружить Россию и Китай враждебными военными альянсами — НАТО в Европе и двусторонними союзами Америки с Японией, Южной Кореей, Филиппинами и Австралией в Индо-Тихоокеанском регионе.

Разумеется, истинная причина того, что у США так много союзников в Европе и Азии, кроется в том, что Россия и Китай внушают своим соседям страх. Признавать эту реальность Путин и Си Цзиньпин отказываются. Вместо этого они настаивают на том, что оберегают свои страны от американской экспансии. По-видимому, они и сами искренне в это верят.

Россия и Китай с настороженностью смотрят на союзников США у себя под боком, а друг друга воспринимают как соседей относительно надежных. У них протяженная общая граница. Таким образом, обе державы считают дружеские отношения ключом к тому, чтобы помешать "двойному сдерживанию" США и их союзников.

С точки зрения Пекина, поражение России чревато тем, что Китай окажется в опасной изоляции. Как язвительно выразился один китайский дипломат, предложение Америки к Пекину вкратце сводится к следующему: "Пожалуйста, помогите нам одолеть вашего ближайшего союзника, чтобы в следующий раз мы взялись за вас самих". Точно так же и Путин понимает, что поддержка Китая совершенно необходима для российской военной кампании на Украине.

Эта взаимозависимость — залог того, что Москва и Пекин продолжат опираться друг на друга вопреки всей напряженности.

А она, несомненно, существует. При всей схожести мировоззрений геополитически Россия и Китай находятся в очень разных ситуациях. Путин превратил Россию в государство-изгоя на Западе. Китай же, напротив, остается одним из крупнейших торговых партнеров как Америки, так и Европы.

Эта разница заставляет Россию идти на риск, который китайцы могут счесть безрассудством. В ходе моей недавней поездки в Пекин некоторые китайские аналитики признались мне, что их тревожит расширение военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Одна из проблем заключается том, что в обмен на поставки северокорейских артиллерийских снарядов русские опрометчиво делятся с режимом Кима в Пхеньяне передовыми военными технологиями (Россия не получает от других стран оружие и боеприпасы — прим. ИноСМИ).

В долгосрочной перспективе Кремль также обеспокоен не только крепнущей зависимостью от Китая, но и усугубляющейся разбалансировкой двумя странами. Русские прекрасно знают, что в 19-м веке Китай сдал им сотни тысяч километров территории. Но на свежих китайских картах некоторые российские города подписаны старыми китайскими названиями — едва ли этот сдвиг прошел в Москве незамеченным.

Пока что все эти противоречия в большинстве своем остаются под спудом. И это существенное отличие от ситуации 1971–72 годов, когда советско-китайский раскол был явным — из-за чего Никсон и Киссинджер и учуяли возможность снискать расположение Китая.

Чтобы ею воспользоваться, США в 1970-х пошли на значительные уступки китайскому мировоззрению — прежде всего в отношении Тайваня. Сегодня вторая попытка Запада подорвать российско-китайский союз наверняка потребует еще более сложных политических компромиссов — снова насчет Тайваня или даже насчет Украины. Желания предпринимать подобные шаги у Вашингтона немного. По крайней мере, доселе не наблюдалось.

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1 комментарий
№1
22.05.2024 01:21
Улавливается линия Лондона в независимости от Вашингтона.В преломлении к ситуации на Украине ему т.е. Лондону выгоден союз России и Китая.Как он поведет себя в дальнейшем покажет время.Все же "Шторм Шэдоу" заставляет задуматься.Германия к примеру свой "Таурус" все же держит при себе.
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