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Серийной машины ещё нет, а заказов уже тьма: на российский кроссовер «Атом» собрано уже 160 тыс. заказов

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Российский кроссовер «Атом»
Российский кроссовер «Атом».
Источник изображения: ixbt.com

Инвестиции в проект составят 50 млрд рублей

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия-24» озвучил суммарное количество заказов на отечественный электрокроссовер «Атом»: оказывается, их уже более 160 тыс.

Электромобиль начнем серийно выпускать ориентировочно в 2025 году. Предзаказ составляет более 160 тысяч. Инвестиции в проект составили более 20 млрд рублей уже и сейчас ожидается дополнительно более 30 млрд рублей, там различные участники — и частные инвесторы, и ВЭБ, и другие заинтересованные институты, — сказал чиновник.



При этом пока нет точной даты премьеры серийной версии: на данный момент первый функциональный прототип «Атома» лишь вывели на открытые тесты, а до этого тестирование и вовсе проводилось в закрытом режиме. Одновременно стартап опубликовал качественные изображения серийного «Атом» — машина будет выглядеть именно так, как показано на изображениях выше.

   

  


У тестового «мула» «Атома» 205-сильный мотор, задний привод и тяговая батарея емкостью 77 кВт, которая должна обеспечить запас хода до 500 км.


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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
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