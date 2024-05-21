Запуск российского радиолокационного спутника «Обзор-Р» уже не за горами

Как стало известно от Дмитрия Баранова, занимающего пост главы РКЦ «Прогресс», специалисты предприятия уже завершают изготовление новейшего радиолокационного спутника «Обзор-Р» №1, который в скором времени будет отправлен в космос. Кроме того, в центре приступили к работе над следующим «Обзор-Р» №2.

Спутники семейства «Обзор-Р» предназначены не только для получения снимков с орбиты — они способные передавать широкий перечень цифровой информации о земной поверхности и различных объектах, расположенных на ней. Причем наблюдение может вестись круглосуточно и в любую погоду, выдавая фото в высоком разрешении и предлагая все преимущества радиолокации.

«Кондор-ФКА» в павильоне «Роскосмоса». Источник: techcult.ru

Ранее уже говорилось о том, что «Обзор-Р» №1 дополнит группировку российских спутников в 2024 вместе с другим радиолокационным аппаратом «Кондор-ФКА» №2, который займется радиолокацией льда (первый номер серии «Кондор-ФКА» отправился на орбиту весной 2023 года).

Макс Антонов