«Ремвооружение» Ростеха удвоило объем ремонтируемой военной техники

Холдинг «Ремвооружение» Госкорпорации Ростех нарастил объемы ремонтируемой военной техники. С начала СВО этот показатель возрос более чем в два раза.

«Ремвооружение» специализируется на доработке, модернизации и капитальном ремонте основных образцов стрелкового оружия различных калибров, автоматических и ручных гранатометов, 30-мм пушек 2А42 и 122-мм гаубиц 2А31, активно применяемых в ходе специальной военной операции.

Увеличить мощности холдинга удалось за счет динамичного развития и модернизации производственных площадок. Так, в 2023 году введена в строй линия по капитальному ремонту составных частей 122-мм гаубицы 2А31, предназначенной для подавления артиллерийских и минометных батарей, а также для разрушения дзотов, обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях. В текущем году ведется активная работа по постановке на ремонт крупнокалиберных пехотных и танковых пулеметов типа «Корд».

Кроме того, оперативно восстанавливают пострадавшую на полях СВО технику и выездные бригады «Ремвооружения». Работники холдинга ремонтируют в том числе инженерные машины разграждения (ИМР-2), предназначенные для прокладки колонного пути на местности и проделывания проходов в завалах, а также котлованные машины (МДК-З), понтонно-мостовые парки и другую технику.

АО «Ремвооружение» является современным многопрофильным холдингом, в состав которого входят ремонтные предприятия и специальные конструкторско-технологические бюро, специализирующиеся на ремонте и модернизации вооружения и военной техники, а также разработке перспективных образцов вооружения в интересах различных видов и родов войск.