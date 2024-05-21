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Ростех

Ростех начнет «выращивать» крупногабаритные детали для нового авиадвигателя ПД-35

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ПД-35
ПД-35.
Источник изображения: rostec.ru

В Научно-исследовательском институте технологии и организации производства двигателей (НИИД) Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) создан уникальный цех с отечественным оборудованием для 3D-печати. Новейшие станки позволят изготавливать детали до нескольких метров в диаметре и весом до полутонны, в том числе для перспективного авиационного двигателя ПД-35. Раньше такие изделия невозможно было сделать в виде единой детали и их собирали из нескольких элементов.

В новом цехе в НИИД установлено высокотехнологичное отечественное оборудование для совершенствования технологии трехмерной печати деталей авиационных двигателей. Габариты «выращиваемых» в установках изделий могут достигать двух метров в диаметре и одного метра в высоту.

«Аддитивные технологии стали неотъемлемой частью производства деталей авиационных двигателей. ОДК более 10 лет использует 3D-печать, и важную роль в совершенствовании технологий играет НИИД. С помощью нового оборудования в институте будет отработана научно-технологическая компетенция по аддитивным технологиям. Ее внедрение на предприятиях корпорации существенно повысит объемы производства деталей современных авиадвигателей для гражданской авиации. С помощью 3D-печати мы будем изготавливать самые сложные детали быстрее и в новом качестве, например, для двигателя большой мощности ПД-35», – отметил заместитель генерального директора ОДК – руководитель приоритетного технологического направления «Технологии двигателестроения» Михаил Бакрадзе.

Новые технологические установки существенно превосходят стандартное оборудование 3D-печати по многим параметрам. Их использование дает возможность производить детали не только внушительных размеров, но и значительной массы – максимальный вес может достигать 400 кг.

В частности, роботизированная установка ИЛИСТ-XL применяется для отработки процесса производства деталей из жаропрочных никелевых и титановых сплавов по технологии прямого лазерного выращивания. Уникальное оборудование разработал и производит Институт лазерных и сварочных технологий Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.

«Институт лазерных и сварочных технологий Морского технического университета обеспечивает техническое переоснащение, а также внедрение аддитивных технологий на предприятиях ОДК. Мы не только производим оборудование – установки прямого лазерного выращивания, но и обучаем персонал корпорации на них работать. Уверен, что в будущем наше сотрудничество будет только расти», – отметил ректор СПбГМТУ Глеб Туричин.

Для изготовления крупногабаритных заготовок размером более метра в диаметре предназначен гибридный комплекс, который оснащен сразу двумя видами оборудования – лазерной установкой и пятикоординатным фрезерным станком.

Помимо оборудования для аддитивного выращивания крупногабаритных деталей газотурбинных двигателей научно-технологический комплекс НИИД оснащен установками для изготовления и ремонта элементов двигателей малой размерности.

С помощью оборудования, произведенного в Зеленограде, будет проводиться освоение технологии ремонта металлических деталей, например, лопаток компрессоров высокого давления газотурбинных двигателей. Для этого используется технология лазерной порошковой наплавки сплавов и металлопорошковых композиций.

Также на новом участке НИИД с помощью 3D-печати будут изготавливать заготовки из пластиковых и композиционных материалов, температура плавления которых не превышает 300 градусов Цельсия. Новые 3D-принтеры предназначены для изготовления деталей небольшого размера – до 40 см в высоту.

Кроме оборудования для 3D-печати научно-технологический комплекс НИИД оснащен уникальной установкой инерционной сварки трением ПСТИ-400, которая является полностью отечественной разработкой и создана по техническому заданию ОДК в 2021 году. Она соединяет детали из жаропрочных материалов с осевым усилием, превышающим 400 тонн-сил, и позволяет снизить вес конструкции, улучшая при этом прочностные характеристики и увеличивая ресурс авиадвигателя.

Научно-исследовательский институт технологии и организации производства двигателей ОДК ведет работу по формированию научно-технологического задела для разработки перспективных газотурбинных двигателей. Одна из задач НИИД – разработка нормативно-технологической базы для последующего применения новых технологий на предприятиях ОДК.

При взаимодействии с Инженерным центром, ведущими конструкторскими бюро ОДК и научно-исследовательскими организациями отрасли проводится разработка, освоение и внедрение промышленных критических и базовых технологий и технологического оборудования для изготовления деталей двигателей для гражданской авиации, например, для двигателя большой мощности ПД-35.

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Продукция
ПД-35
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