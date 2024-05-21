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Военное обозрение

Глава Пентагона подтвердил запрет на применение переданного Киеву американского оружия по российской территории

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты выступают против расширения географии применения американских вооружений украинской армией. С соответствующим заявлением выступил глава Пентагона Ллойд Остин.

Министр обороны США выступил на пресс-конференции по окончании очередного заседания «Рамштайна», где, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил запрет на применение американского оружия по территории «старой» России. По словам Остина, Пентагон по-прежнему ожидает применения передаваемого Киеву оружия только в пределах признанных границ Украины, т. е. включая Крым и новые регионы России.

США выступают против расширения географии применения американских вооружений, передаваемых Украине

- заявил глава Пентагона.

Глава комитета начальников штабов Браун, в свою очередь, заявил, что США разрешают Киеву бить по целям на уже «существующих фронтах», а также по территории Крыма, который считают украинским. Кроме того, Браун подчеркнул, что США не планируют в ближайшее время отправлять на Украину своих военных инструкторов, как предлагают некоторые европейские союзники.

Между тем, как сообщают украинские ресурсы, очередное, уже 22-е по счету, заседание контактной группы по Украине «Рамштайн» завершилось для Киева очередными обещаниями. По словам министра обороны Умерова, обсуждались вопросы поставки систем ПВО, а также тяжелых вооружений.

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Страны
Россия
США
Украина
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