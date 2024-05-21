В Киеве попросили страны НАТО использовать свои самолеты, чтобы сбивать цели над Украиной

По словам президента Владимира Зеленского, Украине необходимо 120-130 самолетов западного производства, чтобы "оказать сопротивление в воздухе"

МОСКВА 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский просит соседние государства, входящие в НАТО, использовать свои боевые самолеты, чтобы сбивать цели в воздушном пространстве страны.

"Вы [страны Запада] не можете обеспечить это [передачу боевых самолетов Украине] прямо сейчас? Хорошо. Возвращаясь к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО: поднимайте их, сбивайте цели [над Украиной]", - сказал он в интервью агентству Reuters. Зеленский выразил уверенность, что страны - соседи Украины, которые входят в альянс, могут сделать это. "Это нападение со стороны стран НАТО, вовлечение [в конфликт с РФ]? Нет", - утверждает украинский лидер.

По словам Зеленского, Украине необходимо 120-130 самолетов западного производства, чтобы "оказать сопротивление в воздухе". Агентство указывает, что украинский президент имел в виду истребители F-16.

В то же время он подтвердил, что Украина просит союзников разрешить использовать переданное ими Киеву оружие для нанесения ударов по территории России и ведет с ними обсуждения по этому вопросу. Однако положительного ответа на эти просьбы к настоящему времени страны Запада не дали, добавил Зеленский.

Киев уже давно просит партнеров передать ему истребители F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Украине таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб. Дания, Нидерланды, США и несколько других западных стран в настоящее время принимают активное участие в подготовке украинских летчиков.

В начале мая в МИД РФ заявили, что Москва будет воспринимать все модификации F-16 на Украине в качестве "носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию". Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте.