В Киеве считают, что Запад в решениях по поддержке Украины опаздывает на год

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что страны Запада тратят очень много времени на то, чтобы принять решение о военной помощи Киеву

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Страны Запада, принимая решения о военной поддержке Украины, опаздывают с ними приблизительно на год. Таким мнением в интервью агентству Reuters поделился президент Украины Владимир Зеленский.

"Каждое решение, к которому мы, впоследствии все вместе, приходим, запаздывает примерно на год", - сказал он. По словам Зеленского, страны Запада тратят очень много времени на то, чтобы принять решение о военной помощи Киеву. Он назвал ситуацию с поставками со стороны Запада, в том числе систем противовоздушной обороны, таких как зенитные ракетные комплексы Patriot, "одним шагом вперед, но перед этим двумя шагами назад".

В конце апреля американский президент Джо Байден подписал утвержденный Конгрессом США пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Украине, Израилю и Тайваню. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает $61 млрд для Киева. Сразу после подписания главой государства этих законопроектов Пентагон объявил, что направляет Украине вооружения и технику на $1 млрд. Затем Вашингтон выделил Киеву следующую партию вооружений на сумму $400 млн.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а ведут лишь к затягиванию конфликта.