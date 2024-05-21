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ТАСС

Остин: США и Украина должны фокусироваться на "ближнем бое", а не ударах по РФ

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Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ.
Источник изображения: © AP Photo / Sergei Grits

Экс-заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд ранее призвала к фактическому переносу военных действий на территорию России

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Украина должны концентрировать внимание на "ближнем бое", а не ударах в глубине территории России. С таким заявлением выступил на пресс-конференции министр обороны США Ллойд Остин.

"Я согласен с только что сказанным председателем [Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном]. На мой взгляд, в центре внимания должен находиться ближний бой. Гарантирование того, что они [украинцы] обслуживают цели, что приведет к успеху в ближнем бою. Мы так и действуем. И в этом будет заключаться мой взгляд в перспективе", - отметил глава Пентагона. Он отвечал на просьбу прокомментировать призывы экс-заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд к фактическому переносу военных действий на территорию России. 

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Страны
Россия
США
Украина
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