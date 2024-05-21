Войти
ИноСМИ

Европа хочет создать мощную оборонную промышленность, но не знает, как это сделать (The New York Times, США)

116
0
0
Производство танков на Уралвагонзаводе
Производство танков на Уралвагонзаводе.
Источник изображения: © РИА Новости Рамиль Ситдиков

NYT: Европа хочет, но не может построить сильную оборонную промышленность

Основная проблема европейского ВПК — это его неоднородность и децентрализация, пишет NYT. Ключевые игроки — в первую очередь Германия и Франция — не могут прийти к консенсусу относительно оборонной стратегии будущего для континента. В результате даже разработка одного танка занимает не меньше десятилетия.

Патриция Коэн

Разница в политических взглядах, интриганство конкурентов и американское господство мешают создать эффективную и скоординированную военную промышленность.

Недавно Франция и Германия договорились о совместной разработке танка в рамках нового многомиллиардного проекта. Министр обороны Германии Борис Писториус немедленно поддержал это решение и приветствовал его, назвав данное достижение "прорывным".

"Это исторический момент", — сказал он.

Такое бурное излияние чувств вполне понятно. На протяжении семи лет политические междоусобицы, промышленное соперничество и откровенная бесхозяйственность тормозили развитие этого проекта по созданию танка нового поколения. Название ему было подобрано громкое — "Основная наземная боевая система" (Main Combat Ground System).

Начало российской военной операции на Украине потрясло Европу и вывело ее из состояния благодушного самодовольства, с которым она подходила к вопросам военных расходов. После распада Советского Союза военные бюджеты государств Запада неумолимо и постепенно сокращались — на протяжении десятилетий. Но этот вооруженный конфликт дал Европе мощный толчок, и она возобновила усилия по наращиванию своего военного производственного потенциала и заполнению опустевших арсеналов.

Но те проблемы, с которыми сталкивается Европа, носят не только финансовый характер. Обескураживающие политические и материально-технические препятствия мешают созданию более эффективной и скоординированной военной промышленности. Кроме того, они грозят серьезно затормозить быстрое усиление оборонного потенциала Европы в условиях нарастания напряженности между Россией и ее соседями.

"У Европы 27 военно-промышленных комплексов, а не один", — говорит Макс Бергманн (Max Bergmann), руководитель программы из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

Организация Североатлантического договора, которая этим летом будет отмечать свое семидесятипятилетие, по-прежнему определяет общую оборонную стратегию Европы и устанавливает для нее целевые показатели по военным расходам. Но она не управляет процессом закупок боевой техники. У каждого государства, входящего в НАТО, есть свое оборонное ведомство, свои обычаи, приоритеты и предпочтительные для сотрудничества компании, и последнее слово, когда решается вопрос о том, что покупать, всегда остается за правительством.

"Даже если они закупают один и тот же немецкий танк, разные страны строят его по-разному, чтобы их собственные оборонные компании смогли получить кусок пирога", — сказал Бергманн.

Именно это помешало разработке франко-германского "танка будущего", который будет готов (со всеми своими дронами, ракетами, облачным программированием и т.д.) к 2035 или к 2040 году. По крайней мере, в Париже и Берлине надеются на это. Споры ведутся по разным вопросам — даже о том, какую пушку ставить на новый танк: 130-миллиметровую, которой отдают предпочтение немцы, или 140-миллиметровую, разработанную французами.

Разобщенность рынка военной продукции мешает Европе в целом оптимизировать затраты и обеспечивать взаимозаменяемость боевой техники, различных деталей и боеприпасов, производимых разными странами.

А еще есть разница в политических взглядах, и каждый из игроков отстаивает свое видение достаточно упорно.

"Европа должна научиться лучше себя защищать, это неоспоримая истина, — считает руководитель строящего военные самолеты европейского авиакосмического гиганта Airbus Михаэль Шёльхорн (Michael Schoellhorn). — Но что это значит сейчас, и каковы ее амбиции?"

Франция и Германия, крупнейшие в ЕС экономики, имеют и самые же большие среди стран-членов военные бюджеты. В этом году они потратят на ВПК в совокупности 120 миллиардов долларов. Однако в дебатах они занимают противоположные позиции.

Франция, у которой есть собственный ядерный арсенал, настойчивее всех требует, чтобы Европа вкладывала средства в создание более сильной и самодостаточной армии. Президент Эммануэль Макрон неоднократно призывал к формированию "европейского суверенитета" и "стратегической автономии", чтобы создать противовес доминированию США в НАТО. А еще он открыто выражает глубокую обеспокоенность многих европейских стран по поводу чрезмерной зависимости от Соединенных Штатов в вопросах безопасности.

У Германии нет собственного ядерного оружия, и она полагается на арсеналы НАТО. Поэтому ее в большей степени устраивает неравноправное партнерство Европы с США.

Мощные пацифистские наклонности, возникшие в Германии после окончания Второй мировой войны, глубоко укоренились в немецкой культуре. Общество только сейчас начинает соглашаться с идеей о том, что армию можно использовать для защиты демократии, не ослабляя ее при этом.

Сегодняшние усилия по пополнению опустевших арсеналов в Европе осуществляются на разных скоростях. Такие страны как Польша и Германия закупают истребители, ракеты и боеприпасы у США и у азиатских союзников, а Франция настаивает на ускоренном создании собственно европейской военной промышленности, которая обеспечит континенту самодостаточность.

Разница в подходах прослеживается в реакции на немецкую инициативу "Европейский небесный щит" (European Sky Shield), предусматривающую создание комплексной системы ПВО и ПРО на территории Европы. Она получила поддержку как минимум со стороны 20 стран-членов НАТО. Париж же посчитал, что данная программа, рассчитанная на поставки техники израильского и американского производства, исключает европейскую промышленную базу, хотя Берлин говорит о ней как об исключительной демонстрации европейского единства.

"Берлин, по сути дела, заявляет: украинский конфликт показал, что у ЕС нет промышленного потенциала и возможностей, чтобы защитить себя, и поэтому мы вынуждены в больших количествах покупать американское, — заявила старший вице-президент по вопросам стратегии из Фонда Маршалла Александра Де Хооп Схеффер (Alexandra de Hoop Scheffer). — А французы говорят, что военные действия продемонстрировали необходимость наращивать европейский военно-промышленный потенциал".

Франция, Испания и Италия, а также вступившая в этом году в НАТО Швеция утверждают, что европейские средства нужно инвестировать в европейские линии по производству боевой техники, нужно повышать устойчивость цепочек поставок и заниматься добычей и производством сырья и компонентов вместо того, чтобы импортировать их.

Еврокомиссия в марте выступила с аналогичным заявлением, опубликовав Европейскую военно-промышленную стратегию, которая направлена на укрепление военно-промышленной базы континента. Это первый в своем роде общеевропейский план, предусматривающий увязку сотен миллиардов евро субсидий с требованием к европейским производителям вооружений из разных стран работать вместе. "Страны-члены должны инвестировать больше, лучше, вместе — и в Европу", — заявила Еврокомиссия.

За последние два года 78% приобретенной членами ЕС военной техники было закуплено за пределами Евросоюза, в основном — у американских производителей вооружений, которые не заинтересованы в усилении конкуренции с Европой. В новой военно-промышленной стратегии ЕС изложено предложение странам-членам к 2030 году тратить половину своих военных бюджетов на закупки у поставщиков из ЕС, а к 2035 году увеличить этот показатель до 60%.

Польша, которая граничит на востоке с Украиной, тратит на оборону более 4% своего ВВП. Она закупила у США и Южной Кореи сотни танков, боевых самолетов, вертолетов, реактивных пусковых установок и гаубиц, а у Соединенного Королевства приобрела фрегаты британского проекта. Страны Центральной и Восточной Европы тоже покупают американское.

Исполнительный директор шведской компании по производству вооружений Saab Микаэль Йоханссон (Micael Johansson) заявил, что стратегия ЕС "указывает верное направление".

"Но если мы говорим о промышленности, инвестирующей миллиарды евро в производство, то европейские лидеры должны взять на себя долгосрочные обязательства по закупке продукции этих компаний", — сказал он.

А еще не решен вопрос о том, как за все это платить. Договор Евросоюза запрещает странам-членам использовать средства блока на закупку вооружений. Такие расходы они должны покрывать за счет собственных национальных бюджетов.

Франция относится к числу стран, накопивших огромные долги в результате пандемии.

Большинство правительств, в том числе и немецкое, пока выступают против предложения Эстонии и Франции о выпуске европейских военных облигаций.

Нидерланды, Финляндия и Дания также опасаются и не хотят, чтобы Еврокомиссия получила больше власти, оказывая влияние на оборонные контракты своими субсидиями.

А еще существует обеспокоенность из-за того, что Британия, расходующая на оборону больше всех стран НАТО из Европы, может быть исключена из программы ЕС по наращиванию военной мощи из-за предпочтений, отдаваемых только членам союза.

Чтобы европейская оборонная промышленность выжила и сохранилась, некоторым мелким производителям придется слиться с другими производителями — либо закрыться, говорит директор по связям с общественностью Курт Браатц (Kurt Braatz) из франко-германской многопрофильной компании KNDS, которую работает над проектированием танка нового поколения.

Поскольку многочисленные оборонные компании редко сотрудничают, Европа на данный момент использует в пять раз больше разнообразных систем вооружений, чем США. В первую очередь это касается таких категорий оружия как танки, истребители, подводные лодки и боеприпасы. В таком разрозненном состоянии европейская оборонная промышленность не может конкурировать с американскими гигантами типа Boeing, Lockheed Martin и General Dynamics. "Консолидация действительно необходима", — говорит Браатц.

Только крупная компания может обеспечить экономию средств за счет масштабов производства и выпускать достаточное количество оружия на экспорт, чтобы стать рентабельной.

Такие разговоры вызывают дискомфорт в европейских столицах. "Когда мы начинаем разговор о слияниях, это означает закрытие компаний в некоторых странах и потерю рабочих мест, — сказал Гаспар Шницлер (Gaspard Schnitzler), возглавляющий программу военной промышленности во французском Институте международных и стратегических исследований. — Но терять рабочие места не хочет никто".

Авторы: Патриция Коэн (Patricia Cohen), Лиз Алдерман (Liz Alderman).

Свой материал для статьи предоставила Мелисса Эдди (Melissa Eddy).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Дания
Испания
Италия
Нидерланды
Польша
Россия
США
Украина
Финляндия
Франция
Швеция
Эстония
Южная Корея
Компании
Airbus
Boeing
General Dynamics
Lockheed-Martin
Проекты
NATO
Евросоюз
Ядерный щит
Похожие новости
21.02.2024
Сможет ли Европа защитить себя без Америки? (The Economist, Великобритания)
02.05.2023
«Разворот через сплошную»
09.08.2022
Запад собирается разграбить послевоенную Украину
16.06.2021
Мощь скандинавских сестер
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.05 00:46
  • 1495
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.05 00:33
  • 1
В России увеличили выпуск БМП-3
  • 20.05 15:07
  • 1
В Московском командном училище изменили программу боевой подготовки с учетом опыта СВО
  • 20.05 14:55
  • 14
Опубликовано первое изображение разрабатываемой в США «малой крылатой ракеты», которая запускается с транспортных самолётов
  • 20.05 14:48
  • 1
В России разработали полимерную защиту от осколков
  • 20.05 14:27
  • 0
Зеленые береты собираются на Украину
  • 20.05 13:24
  • 159
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 20.05 11:35
  • 11
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 19.05 19:46
  • 2
КНДР провела первое испытание новой твёрдотопливной МБР «Хвасон-18»
  • 19.05 16:06
  • 11
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 19.05 14:25
  • 4152
Оценка Советского периода в истории России.
  • 19.05 12:49
  • 57
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 19.05 11:51
  • 116
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 19.05 10:28
  • 4
Первый полёт турецкого перспективного истребителя Kaan
  • 19.05 04:55
  • 302
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца