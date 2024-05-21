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Военное обозрение

Небензя: Народы Украины и России останутся братскими после того, как своё существование прекратит марионеточный киевский режим

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Василий Небензя в ООН

Источник изображения: topwar.ru

В Совбезе ООН проходит заседание, посвящённое поставкам оружия Украине. Постпред Китая выступил с обвинениями в адрес США, указав на то, что Соединённые Штаты превратились в сторону вооружённого конфликта.

По словам китайского дипломата, Вашингтон делает всё для затягивания вооружённого конфликта на Украине:

Действия США приводят к новым потерям. США давно превратились в сторону конфликта. Китай стороной конфликта не является и призывает стороны к мирному урегулированию.

Постпред КНР при ООН отметил, что необходимо направить все международные дипломатические усилия на то, чтобы конфликт завершился как можно быстрее.

В ходе своего выступления постпред РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал обвинения со стороны стран Запада в том, что «на Украине нет ни света, ни еды».

Небензя:

Западные коллеги снова нам всем наврали. Свет и еда на Украине есть. Но есть там и неонацисты, с которыми киевские главари не собираются бороться.

Российский дипломат отметил, что поддерживают их и США, пытаясь выставить свою поддержку как некий вклад в украинскую самооборону.

Небензя:

Здравомыслящему и неангажированному человеку вполне понятно, что если бы не западное вредоносное вмешательство в конфликт, он бы уже давно завершился, а точнее – никогда бы не начался.

Небензя в очередной раз напомнил о том, что на Украине и в России живут братские народы.

Постпред России при ООН:

И наши народы таковыми и останутся после прекращения существования марионеточного киевского режима.
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Страны
Китай
Россия
США
Украина
Компании
ООН
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