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ТАСС

В Литве заявили о готовности направить военных инструкторов на Украину вслед за Францией

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Источник изображения: Paulius Peleckis/ Getty Images

По словам министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, Европе "не стоит рассчитывать" на содействие КНР в урегулировании украинского конфликта

ПАРИЖ, 20 мая. /ТАСС/. Вильнюс готов вернуть на Украину своих военных инструкторов, работавших там до начала конфликта, в рамках коалиции, которую мог бы возглавить Париж. Об этом в эфире телеканала LCI заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Мы могли бы вновь направить инструкторов на Украину, тех, которые уже там присутствовали, - отметил он. - Литва готова присоединиться к коалиции по обучению украинских военных, возглавляемой, например, Францией".

Ландсбергис добавил, что, по его мнению, Европе "не стоит рассчитывать" на содействие КНР в урегулировании украинского конфликта. "Бесплатно ничего не делается, Китай всегда будет требовать что-то взамен", - считает министр. По его словам, "обращаясь к КНР с просьбой о содействии в урегулировании", Европа "фактически передает Пекину" контроль над собственной безопасностью, "при том, что это не привело бы к выходу из сложившейся на Украине ситуации". Он также полагает, что какое-либо сближение с Китаем угрожает "привилегированным трансатлантическим связям с США в рамках Североатлантического альянса".

16 мая газета Politico сообщила со ссылкой на высокопоставленного чиновника одной из стран НАТО, что Североатлантический альянс пока не планирует отправлять войска на Украину, но в будущем представители НАТО могут прибыть в республику для обучения ее вооруженных сил. 

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Страны
Китай
Литва
США
Украина
Франция
Проекты
NATO
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