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РИА Новости

Кингисеппский завод выиграл конкурс на производство 199 катеров для МЧС

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Катера для силовых структур России от KMZ
Катера для силовых структур России от KMZ.
Источник изображения: © Фото : KMZ

KMZ выиграл конкурс на производство и поставку 199 катеров для МЧС на ₽2,76 млрд

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ "Кингисеппский машиностроительный завод" выиграл конкурс на производство и поставку 199 многоцелевых катеров для МЧС РФ, общая сумма заказа 2,76 миллиарда рублей, сообщил директор холдинга Михаил Даниленко.

"Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" выиграл конкурс на производство и поставку 199 многоцелевых катеров для МЧС РФ в рамках 4 контрактов. Общая сумма заказа – 2,76 миллиарда рублей", - сказал Даниленко интернет-порталу "Новый проспект".

Он пояснил, что в рамках контрактов KMZ построит катера трех видов. В том числе, прогулочные катера ПК-500, патрульные катера РПК-640 и несколько патрульных катеров RX-1173 (быстроходные всепогодные катера с большим запасом хода).

Судостроительное подразделение КМЗ специализируется на создании катеров специального назначения. Большинство серийно изготавливаемых маломерных судов ​производятся из нескольких материалов: металла, пластика, морского алюминия.

Основа портфеля проектов — это катера, имеющие длину от 5 до ​16 метров.

Под судостроение в рамках КМЗ отведены две производственных площадки, общая площадь которых превышает 12 тысяч квадратных метров. Они находятся в Петергофе и в поселке Назия в Ленобласти.

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Россия
Компании
КМЗ
МЧС
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