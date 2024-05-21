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Военное обозрение

Владимир Путин подписал указ о смене руководителя аппарата министра обороны России

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Источник изображения: topwar.ru

В российском Минобороны первые перестановки: на должность заместителя нового главы военного ведомства Андрея Белоусова назначен Олег Савельев. Одновременно освобожден от должности замминистра Юрий Садовенко, до этого руководивший аппаратом министра обороны России.

Владимир Путин сегодня подписал два указа, одним из которых освободил от занимаемой должности замминистра, руководителя аппарата министра обороны генерал-полковника Юрия Садовенко. Другим указом назначил на эту должность аудитора Счетной палаты Олега Савельева. Других перестановок нет, военный блок остался нетронутым.

Олег Савельев, назначенный на должность замминистра обороны, родился в 1965 году в Ленинграде. В разные годы работал в экономическом блоке правительства, был министром по делам Крыма, замруководителя аппарата правительства. В сентябре 2018 года стал руководителем аппарата Счетной палаты РФ, а с сентября 2019-го стал аудитором Счетной палаты. Как пишут российские ресурсы, ранее Савельев уже отвечал за аудит силового блока.

Как ранее заявлялось, Белоусов проведет перестановки в Минобороны, но не кардинальные, хотя, возможно, это не первая замена. Новый министр приводит с собой свою команду, которая с ним работает уже длительное время, на кого он может положиться и с кем будет выполнять поставленные президентом задачи.

Ранее сообщалось, что новый глава военного ведомства не будет влезать в руководство войсками и планирование боевых операций, для этого есть начальник ГШ Валерий Герасимов. Задача Белоусова — это обеспечить российскую армию всем необходимым.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
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