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У ВСУ появились «Гвоздики» с «грибами»

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2С1 «Гвоздика» ВСУ
2С1 «Гвоздика» ВСУ.
Источник изображения: Lostarmour

ВСУ получили самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» с «грибами»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» с дополнительным оборудованием в форме гриба. О появлении необычных установок пишет «Российская газета».

Издание обратило внимание на фотографию машины с двумя изделиями, установленными в задней части башни. В публикации предположили, что доработанные гаубицы Киев получил от Варшавы.

Автор допустил, что «грибы» на башне — это датчики лазерного облучения, которые фиксируют работу целеуказателей дронов, наводящих высокоточные боеприпасы. Также изделия могут быть антеннами системы спутниковой навигации.

«Гвоздику» приняли на вооружение в 1970 году. Плавающая машина с противопульным бронированием несет нарезную гаубицу 2А31 калибра 122 миллиметра. Дальность стрельбы стандартным осколочно-фугасным снарядом составляет 15,2 километра.

В январе командир расчета российской «Гвоздики» с позывным Саур сообщил, что артиллеристы группировки «Восток» получили снаряды увеличенной дальности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Украина
Продукция
Гвоздика
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